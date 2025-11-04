Oglasio se Nermin Nikšić nakon akcije POSKOK-a

04.11.2025
11:36
Premijer FBiH Nermin Nikšić (SDP BiH) oglasio se nakon što su pripadnici MUP-a KS po nalogu POSKOK-a proveli akciju u kojoj su izuzeta četiri mobitela.
"Kao premijer Federacije Bosne i Hercegovine sam pokazao da u potpunosti podržavam rad policijskih i pravosudnih institucija očekujući da svoj posao obavljaju profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom. Povjerenje u institucije i njihovu nezavisnost temelj su stabilnog i odgovornog društva.
POSKOK vrši pretrese i oduzima telefone zbog spornih prepiski Nermina Nikšića
Podsjećam da sam se 24. oktobra lično obratio i Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Federacije BiH sa zahtjevom da provjere sve navode o mom mogućem posredovanju pri zapošljavanju, te da, ukoliko se utvrdi osnov, pokrenu odgovarajući postupak. Tim činom želio sam pokazati da niko, pa ni ja, ne može i ne smije biti izuzet iz provjera i odgovornosti.
Nikšić o objavljenim kompromitujućim porukama: Očigledno potiču iz tužilačkih spisa
Vlada Federacije BiH ostaje potpuno otvorena za saradnju sa svim nadležnim organima. Moj jedini interes jeste da institucije funkcionišu profesionalno, transparentno i u punom kapacitetu – u interesu građana i očuvanja povjerenja u državu" naveo je Nikšić.
