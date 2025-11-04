Logo

POSKOK vrši pretrese i oduzima telefone zbog spornih prepiski Nermina Nikšića

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

Policija Kantona Sarajevo po nalogu POSKOK-a jutros je izvršila pretrese i privremeno oduzela četiri mobitela u vezi sa slučajem sporne prepiske čelnika Vlade FBiH i FUP-a.

Kako piše Kliks, meta POSKOK-a su četiri osobe, a trenutno nije poznat njihov status odnosno da li će biti privedeni ili će ostati na slobodi nakon što policija izuzme određene predmete koji se mogu koristiti kao dokazi.

Riječ je o slučaju koji ukazuju na zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i korupciju.

Komunikacija se vodila između v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića, premijera Nermina Nikšića, službenika FUP-a Muhameda Ohranovića koji je koordinator između kabineta premijera i v.d. direktora FUP-a, direktora Sudske policije Dženada Groše, šefice Nikšićevog kabineta Arijane Huseinović-Ajanović i drugih.

U porukama se može pročitati kako službenici govore o zapošljavanjima, napredovanju određenih osoba, premještajima, miješanju i interesovanju za određene istrage itd.

Nermin Nikšić

pretresi

