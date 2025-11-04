Hrvatska ipak neće pozivati mladiće iz BiH da odsluže vojni rok

Hrvatska je zvanično razjasnila potencijalni problem sa služenjem vojnog roka koji se pojavio kod hrvatskih državljana koji imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine s obzirom na to da im zakoni BiH brane služenje vojske u drugoj državi, a zakoni Hrvatske ih obavezuju.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) tako je saopštilo da Hrvate iz BiH neće dovoditi u situaciju u kojoj bi mogli krivično odgovarati.

"Kada je riječ o mladićima koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati krivičnom progonu budući da zakoni u BiH zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama", saopštio je MORH juče.

S obzirom na to da je u Hrvatskoj vojni rok obavezan i izbjegavanje istog je kažnjivo, iz MORH-a su naglasili da neće krivično goniti ovakve hrvatske državljane koji imaju prebivalište u BiH.

Preciznije, Radiju Slobodna Evropa su u odgovoru na upit kazali da mladiće iz BiH neće ni pozivati na služenje vojnog roka.

Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić je komentarisao juče ovo pitanje služenja vojnog roka mladića iz BiH u Hrvatskoj, navodeći da su dva zakona u koliziji jedan s drugim i da će biti potrebno uskladiti zajednički stav o tome.

Ranije su iz MORH-a dolazile zvanične informacije koje su govorile o tome da će na služenje vojnog roka pozivati i mladiće s prebivalištem van Hrvatske ukoliko u toj državi nisu već regulisali pitanje vojne službe. Međutim, od toga se očigledno odustalo kada je riječ o BiH, čiji zakon eksplicitno brani učešće u vojnim aktivnostima u drugoj državi.