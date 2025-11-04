Logo

Savjet ministara o Nacrtu budžeta i kancelariji glavnog pregovarača sa EU

Izvor:

Agencije

04.11.2025

07:44

Komentari:

0
Савјет министара о Нацрту буџета и канцеларији главног преговарача са ЕУ

Savjeta ministara trebalo bi danas da razmatra novi tekst Nacrta zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Ministri će raspravljati i o prijedlogu odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela ove institucije.

Predlagač ovog dokumenta je Kabinet predsjedavajuće Savjeta ministara.

Savjet ministara raspravljaće i o prijedlogu za imenovanje zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH na prijedlog Ministarstva bezbjednosti.

Riječ je o prijedlogu o kojem će se ministri izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Na dnevnom redu sjednice su i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Meksika o obrazovnoj, kulturnoj, omladinskoj i sportskoj saradnji.

Ministri će razmatrati i prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika, kao i prijedlog odluke o formiranju koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom i Akcionim planom sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2025-2029. godina.

Savjet ministara trebalo bi da razmotri i godišnju platformu o obavještajno-bezbjednosnoj politici za 2026. godinu, kao i informaciju o zaključku Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te informaciju o pripremi ažurirane komunikacione strategije za informisanje javnosti o reformi javne uprave u BiH i pratećeg akcionog plana za period 2024 -2027. godina.

Ministri će razmatrati izvještaj o sprovedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH, izvještaj o radu Zajedničkog upravnog odbora za zakonito presretanje telekomunikacija i načinu izvršavanja aktivnosti za prošlu godinu, kao i izvještaj o nenaplaćenim novčanim kaznama koje imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka za prošlu godinu.

Na dnevnom redu sjednice su i prijedlog procjene prijetnje od organizovanog kriminala u BiH za ovu godinu, te godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu, objavljeno je na sajtu Savjeta ministara.

Pod tačkom "povjerljivo" članovi Savjeta ministara trebali bi da raspravljaju o izvještaju o radu Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Zajedničke komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske, objavljeno je na sajtu Savjeta ministara.

U planu je i rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik jela i pića u objektima zajedničkih institucija, te prijedlog pravilnika o uslovima nabavke, obilježavanju i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Sjednica Savjeta ministara počeće u 11.00 časova.

Podijeli:

Tagovi:

Savjet ministara BiH

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

BiH

Nestašica lijekova u BiH, više od 40 trajno povučeno

1 d

0
Слободан Праљак

BiH

Tužilaštvo BiH formiralo predmet zbog spomenika Praljku

1 d

0
Споменик Слободану Праљку у Чапљини

BiH

Slobodanu Praljku napravili spomenik usred BiH

1 d

0
Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

BiH

Kalas se sastala sa članovima Predsjedništva: Govorila o glavnom pregovaraču

2 d

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner