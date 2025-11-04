Savjet ministara o Nacrtu budžeta i kancelariji glavnog pregovarača sa EU

Savjeta ministara trebalo bi danas da razmatra novi tekst Nacrta zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Ministri će raspravljati i o prijedlogu odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela ove institucije.

Predlagač ovog dokumenta je Kabinet predsjedavajuće Savjeta ministara.

Savjet ministara raspravljaće i o prijedlogu za imenovanje zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH na prijedlog Ministarstva bezbjednosti.

Riječ je o prijedlogu o kojem će se ministri izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

Na dnevnom redu sjednice su i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Meksika o obrazovnoj, kulturnoj, omladinskoj i sportskoj saradnji.

Ministri će razmatrati i prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Odbora za žalbe policijskih službenika, kao i prijedlog odluke o formiranju koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom i Akcionim planom sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2025-2029. godina.

Savjet ministara trebalo bi da razmotri i godišnju platformu o obavještajno-bezbjednosnoj politici za 2026. godinu, kao i informaciju o zaključku Nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te informaciju o pripremi ažurirane komunikacione strategije za informisanje javnosti o reformi javne uprave u BiH i pratećeg akcionog plana za period 2024 -2027. godina.

Ministri će razmatrati izvještaj o sprovedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH, izvještaj o radu Zajedničkog upravnog odbora za zakonito presretanje telekomunikacija i načinu izvršavanja aktivnosti za prošlu godinu, kao i izvještaj o nenaplaćenim novčanim kaznama koje imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka za prošlu godinu.

Na dnevnom redu sjednice su i prijedlog procjene prijetnje od organizovanog kriminala u BiH za ovu godinu, te godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu, objavljeno je na sajtu Savjeta ministara.

Pod tačkom "povjerljivo" članovi Savjeta ministara trebali bi da raspravljaju o izvještaju o radu Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Zajedničke komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske, objavljeno je na sajtu Savjeta ministara.

U planu je i rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik jela i pića u objektima zajedničkih institucija, te prijedlog pravilnika o uslovima nabavke, obilježavanju i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Sjednica Savjeta ministara počeće u 11.00 časova.