Kalas se sastala sa članovima Predsjedništva: Govorila o glavnom pregovaraču

Visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je da glavni pregovarač BiH sa EU treba da bude osoba koja uživa povjerenje svih u BiH i koja će omogućiti da se proces vodi efikasno i transparentno.

"Potrebno je uspostaviti kancelariju glavnog pregovarača koja će biti jedinstvena kontakt tačka", rekla je Kalasova novinarima u Sarajevu.

Ona je istakla da su partneri EU sve institucije BiH i svi demokratski izabrani akteri.

Kalasova je navela da EU ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i evropskom putu BiH, ali da će u izvještaju Evropske komisije biti navedeni negativni elementi u pogledu realizacije ključnih reformi i ocjene napretka BiH u oblasti pravosuđa i imenovanja glavnog pregovarača.

Ona je naglasila da reforme koje EU očekuje od vlasti u BiH moraju biti vrlo konkretne, te da su sve odluke na domaćim vlastima.

Kalasova je rekla da odluke donesene na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske mogu biti prilika za smanjenje tenzija i jačanje vladavine prava.

Govoreći o bonskim ovlaštenja, Kalasova je rekla da će ona nestati kada se u BiH steknu institucionalni kapaciteti i politička stabilnost.

"Ovo je vaša zemlja i nema potrebe za međunarodnim intervencijama, posebno ne 30 godina nakon rata. Ali, bez funkcionalnih institucija i kapaciteta za donošenje odluka, to nije moguće", rekla je Kalasova.

Ona je navela da postepeno gašenje međunarodne supervizije može početi tek kada se poštuju Ustav i demokratske procedure.

Kalasova je po dolasku u BiH posjetila sjedište Misije EUFOR-a "Altea" u kampu Butmir i tom prilikom istakla značaj te misije za očuvanje mira i stabilnosti u zemlji.