Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

Izvor:

ATV

09.01.2026

18:44

Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО
Foto: ATV

Republika Srpska 9. januara obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.

Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.

Posebno vesela atmosfera bila je u Banjaluci, u studiju ATV-a na otvorenom.

Tokom gostovanja na ATV-u, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zapjevao je, zajedno sa sviračima, pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Evo kako je to izgledalo:

Milorad Dodik

9. januar - Dan Republike Srpske

