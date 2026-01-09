Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

Izvor:
ATV
09.01.2026
18:44
Komentari:0
Republika Srpska 9. januara obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.
Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.
Posebno vesela atmosfera bila je u Banjaluci, u studiju ATV-a na otvorenom.
Tokom gostovanja na ATV-u, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zapjevao je, zajedno sa sviračima, pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".
Evo kako je to izgledalo:
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
6 h9
Republika Srpska
6 h2
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
6 h9
Najnovije
Najčitanije
21
28
21
26
21
19
21
12
21
08
Trenutno na programu