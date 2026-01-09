Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

Republika Srpska 9. januara obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.

Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.

Posebno vesela atmosfera bila je u Banjaluci, u studiju ATV-a na otvorenom.

Tokom gostovanja na ATV-u, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zapjevao je, zajedno sa sviračima, pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Evo kako je to izgledalo: