Prekinut koncert Ace Lukasa u FBiH

Zbog dojave o postavljenoj bombi prekinut je koncert Ace Lukasa u objektu Plaža u Lukavcu u FBiH.
U ugostiteljskom objektu Plaža u Lukavcu večeras je je prekinut koncert Ace Lukasa nakon dojave o postavljenoj bombi, zbog čega su policijske ekipe odmah reagovale, evakuisale goste i osigurale prostor.
Dojava je stigla u 21:20 časova, nakon čega su policijski službenici izašli na teren i evakuisali prisutne, a okolno područje je stavljeno pod pojačan nadzor.
U akciji je uključen i KDZ tim koji je izvršio detaljan protivdiverzioni pregled, nakon čega je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi.
Nakon prekida, koncert je nastavljen.
Pjevač Aca Lukas nepoželjan je u Republici Srpskoj nakon što su u javnost dospjeli snimci Lukasa i muslimanskog ratnog komandanta iz Srebrenice Nasera Orića.
Nakon toga mu je otkazan planirani novogodišnji koncert na Jahorini, a uslijedila su otkazivanja nastupa širom Republike Srpske.
Istog dana kada mu je u Banjaluci otkazan nastup, Aca Lukas se pohvalio da je već zakazao nastup u Nevesinju.
Međutim, svega nekoliko sati kasnije i ovaj koncert je otkazan.
Na zvaničnoj Instagram stranici kafane "Jedno mjesto" objavljen je stori na kojem je preko najave koncerta ispisano samo "OTKAZANO".
Lukas je trebalo da nastupa u jednom novosadskom klubu za 31. decembar. Pohvalio se na društvenim mrežama rasprodanim ulaznicama, ali je koncert otkazan.
Organizatori pritom nisu naveli konkretne razloge zbog kojih je koncert skinut s programa.
Tim Aca Lukasa pokušao je u nekoliko navrata da zakaže humanitarne koncerte u Republici Srpskoj, ali su i oni otkazivani.
Poslije otkazivanja uslijedili su brojni negativni komentari na račun pjevača i njegovog tima kako preko navodno ”humanitarnog koncerta” želi da nastupa u Republici Srpskoj, dok se sa druge strane fotografiše i druži sa zločincem Naserom Orićem.
