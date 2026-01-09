Logo
Prekinut koncert Ace Lukasa u FBiH

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци
Foto: Screenshot / YouTube

Zbog dojave o postavljenoj bombi prekinut je koncert Ace Lukasa u objektu Plaža u Lukavcu u FBiH.

U ugostiteljskom objektu Plaža u Lukavcu večeras je je prekinut koncert Ace Lukasa nakon dojave o postavljenoj bombi, zbog čega su policijske ekipe odmah reagovale, evakuisale goste i osigurale prostor.

Dojava je stigla u 21:20 časova, nakon čega su policijski službenici izašli na teren i evakuisali prisutne, a okolno područje je stavljeno pod pojačan nadzor.

aca lukas beovizija screenshot youtube

Scena

Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

U akciji je uključen i KDZ tim koji je izvršio detaljan protivdiverzioni pregled, nakon čega je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi.

Nakon prekida, koncert je nastavljen.

Nepoželjan u Republici Srpskoj

Pjevač Aca Lukas nepoželjan je u Republici Srpskoj nakon što su u javnost dospjeli snimci Lukasa i muslimanskog ratnog komandanta iz Srebrenice Nasera Orića.

sinisa pepic

Društvo

Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

Nakon toga mu je otkazan planirani novogodišnji koncert na Jahorini, a uslijedila su otkazivanja nastupa širom Republike Srpske.

U Nevesinju otkaz nakon par sati zakazivanja

Istog dana kada mu je u Banjaluci otkazan nastup, Aca Lukas se pohvalio da je već zakazao nastup u Nevesinju.

Аца Лукас Насер Орић

Društvo

Nekima u Srpskoj ne smeta Orić: Aca Lukas zakazao nastup na ovom mjestu!

Međutim, svega nekoliko sati kasnije i ovaj koncert je otkazan.

Na zvaničnoj Instagram stranici kafane "Jedno mjesto" objavljen je stori na kojem je preko najave koncerta ispisano samo "OTKAZANO".

Otkazivanje koncerta u Srbiji

Lukas je trebalo da nastupa u jednom novosadskom klubu za 31. decembar. Pohvalio se na društvenim mrežama rasprodanim ulaznicama, ali je koncert otkazan.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Organizatori pritom nisu naveli konkretne razloge zbog kojih je koncert skinut s programa.

Negativni komentari na ”humanitarne koncerte”

Tim Aca Lukasa pokušao je u nekoliko navrata da zakaže humanitarne koncerte u Republici Srpskoj, ali su i oni otkazivani.

Аца Лукас Насер Орић

Republika Srpska

Udruženje pozvalo na bojkot Ace Lukasa

Poslije otkazivanja uslijedili su brojni negativni komentari na račun pjevača i njegovog tima kako preko navodno ”humanitarnog koncerta” želi da nastupa u Republici Srpskoj, dok se sa druge strane fotografiše i druži sa zločincem Naserom Orićem.

