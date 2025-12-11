Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Autor:Stevan Lulić
Nakon što se Aca Lukas pohvalio kako je rasprodao sve ulaznice za koncert u Banjaluci, Klub 17, u kojem je nastup trebalo da bude održan, saopštio je da je isti otkazan.
Koncert je bio zakazan za 29. decembar.
"Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa", naveli su na svojoj Instagram stranici.
Dodali su da će svim gostima koji su kupili ulaznice novac biti vraćen.
"Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije. Sav ostali najavljeni novogodišnji program održaće se prema planu i u najavljenim terminima, te sve postojeće rezervacije za te datume ostaju važeće", istakli su iz Kluba 17.
Olimpijski centar "Jahorina" saopštio je 30. novembra da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.
Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.
"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.
Društvenim mrežama prije desetak dana proširila se fotografija na kojoj pjevač Aca Lukas sjedi za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.
Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.
Nakon fotografije uslijedile su brojne reakcije, a sam Lukas je izjavio da nije poznavao osobu s kojom je sjedio.
