Logo
Large banner

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

09:55

Komentari:

0
Аца Лукас
Foto: Screenshot / YouTube

Nakon što se Aca Lukas pohvalio kako je rasprodao sve ulaznice za koncert u Banjaluci, Klub 17, u kojem je nastup trebalo da bude održan, saopštio je da je isti otkazan.

Koncert je bio zakazan za 29. decembar.

"Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa", naveli su na svojoj Instagram stranici.

Dodali su da će svim gostima koji su kupili ulaznice novac biti vraćen.

Аца лукас насер орић 2

Scena

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

"Način i proceduru refundacije objavićemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije. Sav ostali najavljeni novogodišnji program održaće se prema planu i u najavljenim terminima, te sve postojeće rezervacije za te datume ostaju važeće", istakli su iz Kluba 17.

I Jahorina otkazala nastup

Olimpijski centar "Jahorina" saopštio je 30. novembra da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.

Fotografija sa Naserom Orićem

Društvenim mrežama prije desetak dana proširila se fotografija na kojoj pjevač Aca Lukas sjedi za stolom sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženog za brojne zločine nad Srbima.

Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu još jednog pjevača, Šerifa Konjevića, i još jedne oosbe.

Nakon fotografije uslijedile su brojne reakcije, a sam Lukas je izjavio da nije poznavao osobu s kojom je sjedio.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Banjaluka

koncert

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Zanimljivosti

Ovo su tri genijalca horoskopa: Da li ste među njima?

18 min

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Ljubav i seks

Ako primite ove poruke od muškarca, jasno vam poručuje da ga ne zanimate

21 min

0
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Svijet

Lavrov: Evropa želi prekid vatre kako bi se "odmorili" i ponovo započeli konflikt

25 min

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Hronika

Sletio sa puta: Povrijeđen vozač kod Mrkonjić Grada

23 min

0

Više iz rubrike

Struja, električna energija

Banja Luka

Brojne ulice i naselja danas bez struje

3 h

0
Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

Banja Luka

Komisija za žalbe zaustavlja Stanivukovićev tender od 35 miliona KM

18 h

3
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Banja Luka

Profesor iz Banjaluke napravio jedinstvenu platformu za simulaciju zemljotresa

23 h

0
МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Banja Luka

MUP Srpske izdao saopštenje za građane: Nema razloga za uznemirenost

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

09

54

Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner