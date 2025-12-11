Sletio sa puta: Povrijeđen vozač kod Mrkonjić Grada

Vozač Opela J.H. iz Cazina povrijeđen je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se kasno sinoć dogodila na putu Crna Rijeka - Ugar, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Do nezgode je došlo u mjestu Baljvine oko 23:30 sati kada je J.H. automobilom sletio sa puta.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede zadobio je vozač J.H. kojem je medicinska pomoć ukazana u Domu zdravlja Jajce, nakon čega je na dalje liječenje upućeno u Bolnicu Travnik", saopšteno je iz policije.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.