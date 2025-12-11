Eksplozija ispred kafića u Sarajevu, policija ogradila područje

Izvor:
11.12.2025
U četvrtak rano ujutru aktivirana je eksplozivna naprava ispred ugostiteljskog objekta koji se nalazi u naselju Bulevar na Stupu u Sarajevu.
Eksplozija je prijavljena jutros u 03:40 sati u ulici Džemala Bijedića, a policijski službenici MUP-a KS jutros vrše uviđaj.
Područje oko kafića je blokirano i ograđeno žutom trakom. Policija radi na rasvjetljavanju slučaja s ciljem pronalaska osobe koja je aktivirala eksplozivnu napravu.
Na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba.
