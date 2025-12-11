Logo
Large banner

Eksplozija ispred kafića u Sarajevu, policija ogradila područje

Izvor:

Kliks

11.12.2025

09:08

Komentari:

0
Експлозија испред кафића у Сарајеву
Foto: Klix video/Screenshot

U četvrtak rano ujutru aktivirana je eksplozivna naprava ispred ugostiteljskog objekta koji se nalazi u naselju Bulevar na Stupu u Sarajevu.

Eksplozija je prijavljena jutros u 03:40 sati u ulici Džemala Bijedića, a policijski službenici MUP-a KS jutros vrše uviđaj.

kristina joksimovic

Svijet

Zadavio Kristinu, pa je samljeo u blenderu: Muž optužen za monstruozno ubistvo

Područje oko kafića je blokirano i ograđeno žutom trakom. Policija radi na rasvjetljavanju slučaja s ciljem pronalaska osobe koja je aktivirala eksplozivnu napravu.

Na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba.

Podijeli:

Tag:

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Hronika

Automobil udario pješaka, saobraćaj potpuno obustavljen

1 h

0
Саша Викери

Tenis

Američka teniserka se skinula gola i najavila Australijan Open

1 h

0
Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje zimi je nešto najbolje što možete da uradite za svoj organizam

1 h

0
Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

BiH

Vazduh nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu

1 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Hronika

Automobil udario pješaka, saobraćaj potpuno obustavljen

1 h

0
Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

Hronika

Nova tragedija u BiH: U sudaru dva golfa poginula jedna osoba!

12 h

0
Убиство Милана Вукелића

Hronika

Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

13 h

0
Нови удес на брзој цести Бањалука-Клашнице

Hronika

Novi udes na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner