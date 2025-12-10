Novi udes na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

Izvor:
Nova saobraćajna nezgoda dogodila se danas brzoj cesti Banjaluka-Klašnice.
Još nije poznato kako je došlo do nezgode, a kako navode korisnici društvenih mreža nezgoda se desila iz pravca Klašnica prema Banjaluci
Trenutno nema informacija o povrijeđenim licima, a kako se može vidjeti na fotografijama, na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
Takođe, saobraćaj se odvija otežano, a na ovom pravcu stvorile su se velike gužve.
