Novi udes na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

Izvor:

ATV

10.12.2025

18:40

Foto: Društvene mreže

Nova saobraćajna nezgoda dogodila se danas brzoj cesti Banjaluka-Klašnice.

Još nije poznato kako je došlo do nezgode, a kako navode korisnici društvenih mreža nezgoda se desila iz pravca Klašnica prema Banjaluci

Удес Приједорска петља

Hronika

Nesreća kod Prijedorske petlje: Automobil završio na betonskoj ogradi

Trenutno nema informacija o povrijeđenim licima, a kako se može vidjeti na fotografijama, na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

Takođe, saobraćaj se odvija otežano, a na ovom pravcu stvorile su se velike gužve.

