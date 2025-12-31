Minić: Volio bih da su mladi glasniji

Od kada sam izabran za premijera Republike Srpske, skoro da i nisam kod kuće. Ja zapravo živim svoj posao, obaveze na ovoj poziciji su konstantne, ali uvijek ima prostora za trenutke koji ispunjavaju, a to je svaki uspjeh koji Republika Srpska napravi.

Poručio je ovo u novogodišnjem intervjuu "Glasu Srpske" predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić koji priznaje da, od kada je izabran na ovu funkciju, sve manje vremena ima da uživa u lovu koji je njegova velika ljubav.

Premijer je u razgovoru za Glas Srpske pričao i o ljudima koji su mu najvažniji, danima koji se ne završavaju radnim vremenom, mladima koje želi da vidi kod kuće i planovima za naredni period. Poželio je da sve one "male stvari", koje donose sreću, ispune svaku kuću u Republici Srpskoj.

Na pitanje koja odluka u političkoj karijeri mu je bila najteža i zašto, Minić je naveo da još nije bio u takvoj situaciji da bi neku od odluka okarakterisao kao politički sudbonosnu.

- Svaku situaciju u kojoj treba da donesem odluku sagledam iz više uglova - rekao je on i dodao da kada je riječ o njegovoj viziji Republike Srpske da je ona prije svega, naša otadžbina. Mjesto koje zajednički svi moramo praviti boljim. Ako bi svako od nas ujutro, kad ustane, prvo pomislio šta danas može dobro da uradi, vjerujem da bi nam svima bilo bolje - rekao je on.

Poručio je da je sve i jedan čovjek u Republici, predmet njegovog interesovanja i da je to njegov fokus.

- Svaka nesreća koja nam se desi, mene pogodi, a lijepa vijest usreći. Ako ste ovim pitanjem mislili na vrijeme kad nisam na poslu, posljednjih mjeseci skoro da ga nema. Ja zapravo živim svoj posao, obaveze na ovoj poziciji su konstantne, ali uvijek ima prostora za trenutke koji ispunjavaju, a to je svaki uspjeh koji Republika Srpska napravi - naveo je on.

Naglasio je da bi volio da su mladi glasniji, da ih bolje čujemo.

- Znam da imamo dobre đake, studente, sportiste, takmičare u bezbroj kategorija i boli me kad čujem da je neko takav otišao da traži posao negdje u inostranstvu. Mladi ljudi su naša budućnost i moramo im posvetiti pažnju. Za sljedeću godinu je planiran niz pronatalitetnih politika, tamo gdje imamo mlade bračne parove, a ovo se odnosi prvenstveno na one koji su odlučili da žive na selu, cilj je obezbijediti infrastrukturu da ih zadržimo, i tu je još niz mjera - poručio je on.

Naveo je da sada kad je premijer ne stiže da uživa u lovu, koji toliko voli

- To iskonsko vraćanje u prirodu i druženje sa lovcima mi trenutno najviše nedostaje - rekao je on.

Kada je riječ o sastavu Vladu na čijem je čelu i koja je obilježila sto dana rada, Minić je naveo da su ministri su ispunili veliku većinu planiranog.

- I uradili smo to veoma transparentno. Dokument o planiranom bio je javno dostupan na sajtu Vlade Republike Srpske, mijenjao se u skladu sa realizovanim aktivnostima, a na kraju smo predstavili sumirane rezultate. Evo, pozvao sam i medije da prate rad ministarstava, dali smo i vama sve alate i za kritiku i za odobravanje. Ne vidim da je bilo puno kritika, tako da, zadovoljan sam. Radilo se, kako sam i najavio, "punim gasom" i to je dobro, ali u narednom periodu očekujem još više rada i još bolje rezultate - kaže Minić.

Istakao je da će najveći fokus Vlade Srpske u 2026. godini podizanje standarda koji treba da osjete građani.

- Posvetićemo se ljudima kako bismo ih sačuvali u Republici Srpskoj. A Srpska ulazi u veliki investicioni ciklus. Planiramo projekte u vrijednosti od 4,5 milijardi maraka. Od proljeća, kao što smo najavili, Republika Srpska će biti veliko gradilište. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, rehabilitovaćemo više od 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva kao i više od 35 kilometara zaobilaznica. Ono čime sam posebno zadovoljan jeste zastupljenost svih dijelova Republike Srpske od Novog Grada do Bijeljine i od Bijeljine do Trebinja. Nadam se rješenjima u oblasti energetike, promjenama u javnim preduzećima i svakako jednoj politički stabilnijoj godini, što bi nam omogućilo ekonomski napredak - naveo je on.

Poručio je da se treba vratiti pravim vrijednostima, upravo onim koje su u duhu praznika koji nam stižu.

- Mir, božićne radosti, porodične vrijednosti, osmjesi, empatija, sve one "male stvari" koje donose sreću želim da ispune svaki dom u Srpskoj. Ne samo tokom praznika nego da traju tokom cijele godine. Želim srećnu Srpsku - rekao je Minić.

Kada je riječ o najavi da bi prosječna plata u Republici Srpskoj trebalo da dostigne iznos od 1.000 evra, odnosno 2.000 maraka, premijer je rekao da su do sada učinili sve planirano.

- Radićemo predano da stignemo i na taj cilj. Moja želja je i da premašimo taj cilj - rekao je on.