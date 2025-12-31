Logo
U Banjaluci izmjene u redu vožnje javnog prevoza

31.12.2025

07:41

У Бањалуци измјене у реду вожње јавног превоза
Foto: ATV

U Banjaluci su na snazi izmjene u redu vožnje javnog prevoza za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika.

Iz Odsjeka za javni prevoz saopštili su da će za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, kao i zimskog školskog raspusta, autobusi javnog prevoza saobraćati izmijenjeno, odnosno prema prilagođenom redu vožnje, od 1. do 18. januara 2026. godine.

Kako su precizirali 1, 2, 6, 7. i 9. januara autobusi će saobraćati po redu vožnje kao nedjeljom, a 1. i 7. januara će početi saobraćati od osam časova.

Takođe, 14. januara autobusi će saobraćati po subotnjem redu vožnje.

