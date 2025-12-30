Nezdrav vazduh u Banjaluci

Izvor:
SRNA
30.12.2025
18:52
Vazduh je večeras vrlo nezdrav u Zenici, Ilijašu i Visokom, podaci su sa sajta organizacije "Eko akcija".
Indeks kvaliteta vazduha u Visokom, prema mjerenju u 17.00 časova iznosi 287, Ilijašu 257 i Zenici 237.
Nešto bolja situacija je u Sarajevu sa indeksom 177 i Banjaluci, gdje je izmjeren indeks 152, što je u kategoriji nezdravog, umjereno je zagađen u Tuzli, a dobar u Mostaru.
U mjestima gdje je vazduh vrlo nezdrav kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće je značajno pojačanje simptoma i intenziteta bolesti, a kod svih stanovnika povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe.
Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani, dok bi svi ostali morali izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka.
