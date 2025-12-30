Smjene u banjalučkom SDS-u, dovode se podobni ljudi Drašku Stanivukoviću?

Prema saznanjima ATV-a, novi predsjednik SDS-a Branko Blanuša želi da popravi odnose sa Draškom Stanivukovićem zbog čega će sa čela Gradskog odbora SDS Banjaluka biti smijenjen Željko Raljić.

Raljić je jedan od rijetkih u SDS-u koji je u otvorenom sukobu sa liderom PSS i gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem. Sukob je počeo u izbornoj 2024. godini kada je Gradski odbor SDS-a pred lokalne izbore za gradonačelnika Banjaluke podržao Jelenu Trivić, a odgovor Stanivukovića je uslijedio mjesec dana kasnije kada je Raljić smijenjen sa pozicije v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove u banjalučkom Vodovodu.

Nakon toga aktuelni predsjednik Gradskog odbora SDS-a upućuje žestoke kritike na račun Draška Stanivukovića.

Odluka koju je SDS na prošloj sjednici usvojio da će Branko Blanuša biti njihov kandidat na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske nije naišla na odobravanje kod Draška Stanivukovića.

Banja Luka Sukob u opoziciji: PDP-ov Zolak smijenio SDS-ovog Raljića

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska ranije je upozoravao SDS da će ukoliko i zvanično potvrdi kandidaturu Blanuše otjerati Draška Stanivukovića i PSS u "banjalučki scenario" kome se nimalo ne raduje.

Tada je poručio da je htio da sjedne za sto bez nametanja ičije kandidature i da razgovaraju, međutim, na prijedlog Ljubiše Petrovića, SDS je podržao odluku da Blanuša bude kandidat i na opštim izborima 2026. godine.

Prema našim informacijama, da bi se situacija relaksirala, Blanuša će sa čela banjalučkog SDS-a smijeniti Raljića i na tu poziciju postaviti nekoga prihvatljivijeg za Stanivukovića.

Mediji su prošle godine pisali o "puču" u banjalučkom SDS-u gdje je dio Gradskog odbora bio za smjenu Raljića, ali je on dobio podršku rukovodstva stranke zbog čega je ostao na mjestu predsjednika GrO SDS Banjaluka.