Logo
Large banner

Smjene u banjalučkom SDS-u, dovode se podobni ljudi Drašku Stanivukoviću?

Izvor:

ATV

30.12.2025

17:41

Komentari:

2
Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?
Foto: ATV

Prema saznanjima ATV-a, novi predsjednik SDS-a Branko Blanuša želi da popravi odnose sa Draškom Stanivukovićem zbog čega će sa čela Gradskog odbora SDS Banjaluka biti smijenjen Željko Raljić.

Raljić je jedan od rijetkih u SDS-u koji je u otvorenom sukobu sa liderom PSS i gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem. Sukob je počeo u izbornoj 2024. godini kada je Gradski odbor SDS-a pred lokalne izbore za gradonačelnika Banjaluke podržao Jelenu Trivić, a odgovor Stanivukovića je uslijedio mjesec dana kasnije kada je Raljić smijenjen sa pozicije v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove u banjalučkom Vodovodu.

Nakon toga aktuelni predsjednik Gradskog odbora SDS-a upućuje žestoke kritike na račun Draška Stanivukovića.

Odluka koju je SDS na prošloj sjednici usvojio da će Branko Blanuša biti njihov kandidat na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske nije naišla na odobravanje kod Draška Stanivukovića.

Default Image

Banja Luka

Sukob u opoziciji: PDP-ov Zolak smijenio SDS-ovog Raljića

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska ranije je upozoravao SDS da će ukoliko i zvanično potvrdi kandidaturu Blanuše otjerati Draška Stanivukovića i PSS u "banjalučki scenario" kome se nimalo ne raduje.

Tada je poručio da je htio da sjedne za sto bez nametanja ičije kandidature i da razgovaraju, međutim, na prijedlog Ljubiše Petrovića, SDS je podržao odluku da Blanuša bude kandidat i na opštim izborima 2026. godine.

Prema našim informacijama, da bi se situacija relaksirala, Blanuša će sa čela banjalučkog SDS-a smijeniti Raljića i na tu poziciju postaviti nekoga prihvatljivijeg za Stanivukovića.

Mediji su prošle godine pisali o "puču" u banjalučkom SDS-u gdje je dio Gradskog odbora bio za smjenu Raljića, ali je on dobio podršku rukovodstva stranke zbog čega je ostao na mjestu predsjednika GrO SDS Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

SDS

Željko Raljić

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Republika Srpska

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

1 d

10
Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића

Republika Srpska

Skupština SDS-a: Prisutni Vukanović i Trivić, bez Stanivukovića i Miličevića

2 d

10
Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Republika Srpska

Dragan Galić zvanično pristupio pokretu Draška Stanivukovića

3 d

11
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Republika Srpska

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

4 d

4

Više iz rubrike

Умјетница из Бањалуке Драгана Кузмановић Бијелица

Banja Luka

Banjalučanka izrađuje nakit s karakterom: Njene kreacije su nešto više od ukrasa

9 h

1
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Prijedlog budžeta dostavljen sa zakašnjenjem

11 h

0
Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

Banja Luka

Ove banjalučke ulice će biti zatvorene zbog proslave Nove godine

13 h

0
Несвакидашња сцена у Бањалуци: Овца ушла у кафићу на Лаушу

Banja Luka

Nesvakidašnja scena u Banjaluci: Ovca ušla u kafiću na Laušu

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner