Skupština SDS-a: Prisutni Vukanović i Trivić, bez Stanivukovića i Miličevića

Izvor:

ATV

28.12.2025

13:37

Komentari:

6
Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића
Foto: ATV

U Banjaluci se održava sjednica Skupštine Srpske demokratske stranke na kojoj su osim viđenih SDS-ovaca prisutni i Jelena Trivić i Nebojša Vukanović.

Glavna tema današnje sjednice je ime novog ili privremenog predsjednika stranka, što će najvjerovatnije biti Branko Blanuša.

Kako je ATV ranije pisao, Blanuša je jedini kandidat i mogao bi predvoditi stranku do izbora 2026. godine.

Skupština SDS

Ono što je takođe zanimljivo, na sjednici nema lidera PDP/PSS Draška Stanivukovića, ali su prisutni bivši SDS-ovci, a sada lideri Liste za pravdu i red i Narodnog fronta Nebojša Vukanović i Jelena Trivić.

Prisutan nije ni Milan Miličević, doskorašnji predsjednik stranke.

Prethodnih dana se Draško Stanivuković medijski "obračunavao" sa kolegama iz opozicije koje mu zamjeraju način njegovog političog djelovanja. Pokret Sigurna Srpska trebalo je danas da održi sjednicu Glavnog odbora, ali su ga otkazali.

"Vidim da neki u opoziciji govore da nije korektno što je Pokret Sigurna Srpska zakazao Glavni odbor. Kada naši prijatelji u SDS-u zakažu Glavni odbor i odlučuju o kandidaturi, to je korektno, a kada zakažemo mi – to nije. Ali, mi smo ga otkazali. Otkazali smo ga jer smo odgovorni i znamo da je sada fokus na tome da se dokaže prednost profesora Blanuše i da mi treba da prolongiramo predstavljanje naše izborne platforme", rekao je Stanivuković.

Komentari (6)
  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

16

05

Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

16

01

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

15

57

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

15

46

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

