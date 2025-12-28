Logo
Large banner

Dolar na putu da ove godine izgubi više od 9 odsto vrijednosti

Izvor:

Avaz

28.12.2025

13:05

Komentari:

0
Долар на путу да ове године изгуби више од 9 одсто вриједности
Foto: Pixabay

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema drugim valutama prošle sedmice pala, ponajviše prema japanskom jenu, pa je dolar na putu gubitka u ovoj godini za više od 9 odsto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 0,7 odsto, na 98,05 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,5 odsto, pa je kurs evra dostigao 1,1770 dolara.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,8 odsto, pa je cijena dolara skliznula na 156,55 jena. Pad dolara prema jenu posljedica je prijetnji japanskih vlasti da će intervenisati na tržištu kako bi se zaustavilo slabljenje jena.

Dolar se našao pod pritiskom u odnosu na evro i još neke važne valute jer se na tržištu procjenjuje da će američka centralna banka iduće godine još u dva navrata smanjiti kamatne stope.

Kako je u ovoj godini Fed smanjio kamate u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, dolar je već mjesecima pod pritiskom.

Tim više što ulagače već duže vrijeme zabrinjava neizvjesna carinska politika predsjednika SAD-a Donalda Trampa. Zbog toga je od početka godine dolarov indeks pao više od 9 odsto, što je njegov najveći godišnji gubitak od 2003. godine.

Podijeli:

Tag:

Dolar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гради се највећи ратни брод у Европи вриједан 10 милијарди евра

Ekonomija

Gradi se najveći ratni brod u Evropi vrijedan 10 milijardi evra

3 h

0
Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

Ekonomija

Nikad veća potražnja radnika u najjačim svjetskim ekonomijama, a sve manje ih dolazi

18 h

0
Британци све сиромашнији

Ekonomija

Britanci sve siromašniji

18 h

0
Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

Ekonomija

Ovo je direktor kompanije koji je radnicima isplatio bonuse od čak 240 miliona dolara

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

16

05

Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

16

01

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

15

57

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

15

46

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner