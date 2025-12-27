Logo
Ovo je direktor kompanije koji je radnicima isplatio bonuse od čak 240 miliona dolara

27.12.2025

10:07

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Bivši izvršni direktor kompanije "Fibrebond" iz Luizijane isplatio je zaposlenima bonuse u ukupnom iznosu od 240 miliona dolara, nakon što je kompaniju prodao za 1,7 milijardi, objavio je "Volstrit džornal".

Grejem Voker, tadašnji izvršni direktor "Fibrebonda", obezbijedio je da 15 odsto vrijednosti prodaje bude namijenjeno zaposlenima, iako oni nisu posjedovali akcije kompanije.

Sporazum je postignut ranije ove godine, kada je kompaniju "Fibrebond" kupila firma "Eaton".

Bonus je podijeljen među 540 zaposlenih sa punim radnim vremenom, u prosjeku oko 443.000 dolara po radniku, koji će biti isplaćeni tokom narednih pet godina.

Prema pisanju lista, zaposleni sa dužim radnim stažom dobili su znatno veće iznose.

Zaposleni su u junu počeli da dobijaju zapečaćena pisma sa detaljima o pojedinačnim bonusima.

Svijet

Najmračniji skandal u istoriji Harvarda: Evo šta je radio direktor mrtvačnice sa leševima

Kompaniju "Fibrebond" osnovao je 1982. godine Vokerov otac, Klod Voker, a tokom decenija poslovanja firma je prošla kroz period snažnog rasta, ali i ozbiljne krize, uključujući veliki požar 1998. godine i pad potražnje nakon pucanja dot-kom balona početkom 2000-ih.

