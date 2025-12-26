Kriptovalute na meti lopova: Hakeri ukrali 2,7 milijardi dolara

U 2025. godini sajber napadi na kriptovalute dostigli su istorijski nivo, a hakeri su ukrali više od 2,7 milijardi dolara digitalnih sredstava, pokazuje nova analiza blockchain bezbjednosnih firmi.

Prema podacima kompanija Chainalysis i TRM Labs, tokom godine zabilježene su desetine ozbiljnih proboja bezbjednosti na kriptoberzama, decentralizovanim finansijskim (DeFi) platformama i drugim servisima u Web3 ekosistemu.

Najveći udarac desio se u napadu na kriptoberzu Bybit sa sjedištem u Dubaiju, gd‌je su hakeri ukrali oko 1,4 milijarde dolara – najviše u jednoj krađi u istoriji industrije. Ovaj incident čini oko polovinu ukupno ukradenog iznosa u 2025. godini.

Ekonomija Ako ste sačuvali ove igračke iz djetinjstva, sada za njih možete dobiti milione

Bezbjednosni stručnjaci i FBI su ovu masivnu krađu povezali sa državno podržanim hakerskim grupama iz Sjeverne Koreje, koje su bile najaktivniji akteri u sajber krađama tokom godine.

Pored Bybita, niz drugih značajnih napada takođe je doprinio enormnim gubicima, uključujući krađe od oko 223 miliona dolara na decentralizovanoj berzi Cetus, oko 128 miliona dolara na protokolu Balancer i više od 73 miliona dolara na berzi Phemex.