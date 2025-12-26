Logo
Evo kolika kazna prijeti majci koja je ostavila bebu u kesi pored kontejnera

Telegraf

26.12.2025

09:42

Beba pronađena u Zemunu
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandre S. (19) zbog sumnje da je 29. avgusta pokušala da liši života svoje dijete ženskog pola, rođeno 9. avgusta.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenoj se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandri S. produži pritvor jer je za krivično djelo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja da je okrivljena 29. avgusta 2025. godine oko 6.15 časova na teritoriji GO Zemun, dok su njen vanbračni suprug, otac djeteta S. P, i zajedničko maloljetno dijete spavali, izašla iz kuće i sa sobom povela novorođenče (oštećenu) i krećući se Dunavskom ulicom došla do raskrsnice sa ulicom Pregrevica, gdje je novorođenče ostavila iza kontejnera za smeće i trafo stanice, u šipražju koje je prekriveno suvim granama, u presavijenoj plastičnoj kesi, umotano u peškir, van dometa i pogleda ljudi.

Novorođenče je pronašla M. M, koja je prolazila ulicom Pregrevica i pored kontejnera zastala kako bi nahranila mačke.

majka

Beograd

dijete

