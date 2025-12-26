Tinejdžer pogodio trudnicu ciglom: Ishod fatalan i po nju i po bebu

Trudna majka i njena nerođena beba poginuli su nakon što je napadnuta kamenom na parkingu.

Brat Dajan Miler potvrdio je tragične vijesti u četvrtak uveče, rekavši da je njihova porodica ostavljena "uništena". Milerova (30) takođe je imala osmomesečnog sina.

Policija Vašingtona otvorila je istragu o ubistvu.

Osumnjičeni sedamnaestogodišnji mladić je ranije optužen za nanošenje teških tjelesnih povreda i kršenje jemstva.

Navodi se da je tokom svađe 17-godišnjak bacio kamen na vozilo, koje je proletelo kroz otvoreni prozor na strani suvozača, udarivši 30-godišnju trudnicu u glavu i nanevši joj fatalne povrede.

"Sve što sam čuo je da je došlo do svađe i moja sestra im je rekla da odu, a dok su se vozili, neko je bacio ciglu kroz prozor. Ona to nije ni vidjela. Pogodio ju je pravo u slijepočnicu", rekao je brat nastradale žene, prenosi Srbija danas.