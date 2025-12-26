Pijana žena se zakucala u porodicu koja se vraćala sa proslave: Preživio samo dječak (3)

Trogodišnji dječak je tragično ostao bez roditelja kada se vozač, za koga se tvrdi da je vozio u pogrešnom smjeru, sudario sa automobilom njegove porodice dok su se vraćali kući sa božićne zabave, usmrtivši njegovu majku, oca i petogodišnju sestru.

Mlada četvoročlana porodica nalazila se na auto-putu 99 u okrugu Fort Bend u Teksasu kada je njihovo vozilo žestoko udario pijani vozač koji je vozio u pogrešnom smjeru oko 2 sata ujutru u subotu, prema podacima kancelarije šerifa okruga Fort Bend.

Lizbet Rodrigez Kontreras (27), učiteljica, i njena kćerka Kamila Penja (5), poginule su na licu mjesta, saopštila je policija.

Tata Dijego Penja mlađi (26) i trogodišnji dječak, koga su članovi porodice identifikovali kao Dijegita, hitno su prevezeni u bolnicu kolima hitne pomoći, ali je otac preminuo od zadobijenih povreda.

Diegito, opisan kao "slatki i nevini dječak", ostao je u bolnici i na Badnje veče u kritičnom, ali stabilnom stanju, prema riječima policije i potresene rodbine.

"U trenutku, Dijegito je izgubio ljude koji su ga voljeli, štitili i bili mu cijeli svijet. Trenutno prima medicinsku njegu, biće operisan i nastavlja da se bori za oporavak", napisali su slomljeni članovi porodice u kampanji na GoFundMe-u, prikupljajući novac za dijete koje je sada bez roditelja.

Vozač drugog vozila, 27-godišnja Madžesti Fejt Li, prevezena je u bolnicu avionom i zbrinuta zbog povreda koje nisu opasne po život.

Policija je saopštila da je alkohol bio faktor u nesreći, a Li je uhapšena u srijedu i optužena za ubistvo iz nehata u pijanom stanju, prošireno na krivično djelo prvog stepena, i jednu tačku optužnice za napad u pijanom stanju.

Ona se nalazi u zatvoru okruga Fort Bend i određena joj je kaucija od 1.050.000 dolara.