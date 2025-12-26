Logo
Large banner

Pijana žena se zakucala u porodicu koja se vraćala sa proslave: Preživio samo dječak (3)

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

08:50

Komentari:

0
Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)
Foto: cottonbro studio/Pexels

Trogodišnji dječak je tragično ostao bez roditelja kada se vozač, za koga se tvrdi da je vozio u pogrešnom smjeru, sudario sa automobilom njegove porodice dok su se vraćali kući sa božićne zabave, usmrtivši njegovu majku, oca i petogodišnju sestru.

Mlada četvoročlana porodica nalazila se na auto-putu 99 u okrugu Fort Bend u Teksasu kada je njihovo vozilo žestoko udario pijani vozač koji je vozio u pogrešnom smjeru oko 2 sata ujutru u subotu, prema podacima kancelarije šerifa okruga Fort Bend.

Ilon Mask

Svijet

Mask: Glavni grad Belgije više nije belgijski

Lizbet Rodrigez Kontreras (27), učiteljica, i njena kćerka Kamila Penja (5), poginule su na licu mjesta, saopštila je policija.

Tata Dijego Penja mlađi (26) i trogodišnji dječak, koga su članovi porodice identifikovali kao Dijegita, hitno su prevezeni u bolnicu kolima hitne pomoći, ali je otac preminuo od zadobijenih povreda.

Diegito, opisan kao "slatki i nevini dječak", ostao je u bolnici i na Badnje veče u kritičnom, ali stabilnom stanju, prema riječima policije i potresene rodbine.

"U trenutku, Dijegito je izgubio ljude koji su ga voljeli, štitili i bili mu cijeli svijet. Trenutno prima medicinsku njegu, biće operisan i nastavlja da se bori za oporavak", napisali su slomljeni članovi porodice u kampanji na GoFundMe-u, prikupljajući novac za dijete koje je sada bez roditelja.

илу-ходање-природа-шетња-04092025

Zdravlje

Tri jednostavne navike koje produžavaju život

Vozač drugog vozila, 27-godišnja Madžesti Fejt Li, prevezena je u bolnicu avionom i zbrinuta zbog povreda koje nisu opasne po život.

Policija je saopštila da je alkohol bio faktor u nesreći, a Li je uhapšena u srijedu i optužena za ubistvo iz nehata u pijanom stanju, prošireno na krivično djelo prvog stepena, i jednu tačku optužnice za napad u pijanom stanju.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Ona se nalazi u zatvoru okruga Fort Bend i određena joj je kaucija od 1.050.000 dolara.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

poginula porodica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Horoskop

Zanimljivosti

Stiže teška zima: Tri znaka horoskopa se suočava sa izazovima

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pri padu helikoptera stradalo pet osoba

3 h

0
Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Svijet

Tinejdžeri piju sopstvenu krv i završavaju u bolnici zbog Tik Tok izazova

3 h

0
Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Sutra zastoj u isporuci struje

3 h

0

Više iz rubrike

Илон Маск

Svijet

Mask: Glavni grad Belgije više nije belgijski

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pri padu helikoptera stradalo pet osoba

3 h

0
Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Svijet

Tinejdžeri piju sopstvenu krv i završavaju u bolnici zbog Tik Tok izazova

3 h

0
Европа

Svijet

Objavljena nova mapa Evrope: BiH i region u crvenom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner