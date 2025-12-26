Mask: Glavni grad Belgije više nije belgijski

Američki milijarder i vlasnik kompanije Tesla Ilon Mask rekao je danas, 26.decembra, da smatra da glavni grad Belgije, Brisel, više nije belgijski.

Maskov komentar uslijedio je kao odgovor na rezultate istraživanja koje je sproveo belgijski portal "immigratiebarometer", koji se bavi pitanjima demografije i imigracije u Belgiji.

Portal tvrdi da najveći migracioni kanal ulaska u Belgiju i dalje ostaje -ponovno ujedinjenje porodice.

Kako se navodi, od 2018. godine, godišnji prosjek je varirao oko brojke od 56.000 novih porodica koje su se ujedinile.

"U 2020. godini je zabilježen jedini pad tokom pandemije korone. U 2024. godini je zabilježen vrhunac sa 59.873 porodica koje su se ujedinile", objavljeno je u istraživanju.

Maskov komentar da glavni grad Belgije više nije belgijski objavljen je na društvenoj mreži "X" kao direktan odgovor na objavu Marija Navfala, osnivača IBS grupe, koji je rekao da zvanični podaci pokazuju da je skoro troje od četvoro d‌jece u Briselu sada neevropskog porijekla i da je riječ o transformaciji sa dubokim društvenim posljedicama.

"Samo mali dio maloljetnika u gradu je belgijskog porijekla, dok velika većina dolazi izvan Evrope, preoblikujući buduću populaciju u realnom vremenu. Ovo se nije dogodilo slučajno, već kroz namjerne političke izbore političkih elita koje su odbacivale upozorenja kao mitove", rekao je Navfal, prenosi Tan‌jug.

Prema njegovim riječima, kada glavni grad dođe do tačke u kojoj većina njegovog stanovništva više ne dijeli istorijske, kulturne ili građanske korijene, integracija postaje iluzija.

"Ono što se dešava u Briselu nije upravljanje raznolikošću, već demografska zamjena vođena političkom inercijom i ideološkim sljepilom. Odbijanje da se priznaju ove brojke samo produbljuje javno nepovjerenje i garantuje dalji društveni raskol", zaključio je Navfal.