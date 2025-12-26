Logo
Pri padu helikoptera stradalo pet osoba

26.12.2025

08:27

Хеликоптер
Foto: Pexels

Helikopter se srušio na tanzanijskom Kilimandžaru, usmrtivši pet osoba, saopštila je u četvrtak uprava civilnog vazduhoplovstva, dok su lokalni mediji izvijestili da je letjelica bila na medicinskoj spasilačkoj misiji.

Poginuli su identifikovani kao vodič i ljekar - oboje Tanzanijci - pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, saopštili su Nacionalni parkovi Tanzanije.

Струја

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Sutra zastoj u isporuci struje

Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, saopštila je Uprava civilnog vazduhoplovstva Tanzanije.

Novine "Mvananči" i "East Africa TV", pozivajući se na šefa policije regije Kilimandžaro, izvijestili su da je helikopter bio na medicinskoj spasilačkoj misiji.

Kilimandžaro, najviši vrh Afrike, nalazi se na gotovo 6000 metara nadmorske visine.

Мапа Европе-26122025

Svijet

Objavljena nova mapa Evrope: BiH i region u crvenom

Pad se dogodio između 4670 i 4700 metara, izvijestio je "Mvananči".

Oko 50.000 turista godišnje se popne na Kilimandžaro, prenosi "AsiaOne".

