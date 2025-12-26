Objavljena nova mapa Evrope: BiH i region u crvenom

Na društvenim mrežama posljednjih dana širi se mapa Evrope koja prikazuje evropske zemlje sa manjom ekonomijom od Luksemburga, što je dodatno pojačalo diskusije i nezadovoljstvo građana.

Među zemljama označenim kao "slabije" su sve države bivše SFRJ. Pored Hrvatske, na spisku su i Andora, Monako, Vatikan, Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Albanija, Bjelorusija, Litvanija, Letonija, Estonija i Sjeverna Makedonija.

Jedan korisnik u komentarima se našalio nazivom "Brokeans", igra riječi koja bi u prevodu značila "bez novca", a u kombinaciji sa riječju "Evropljani".

Još jedna objava koja je odjeknula u regionu prikazuje prosječne plate u EU za 2024. godinu.

Na prvom mjestu je Luksemburg sa prosječnom godišnjom platom od 82.969 evra, dok slijede Danska, Irska, Belgija, Austrija, Njemačka, Finska, Švedska i Francuska, dok Slovenija zatvara listu top deset najbolje plaćenih zemalja.

Prema grafiku koji je objavio Marko Barlov, Hrvatska se nalazi na 19. mjestu, sa prosječnom godišnjom platom od 23.446 evra po stanovniku, dok je Srbija na 26. mjestu sa svega 8.400 evra godišnje.

Ovi podaci dodatno ilustruju ekonomski jaz u regionu i pokazuju izazove sa kojima se prosječan građanin iz zemalja bivše Jugoslavije svakodnevno suočavaju.