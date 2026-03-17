Kada god je neko pogleda u supermarketu, 19-godišnja Saša-Džej Dejvis (Sasha-Jay Davies) osjeti paniku, strahujući da će je prepoznati i suočiti s nečim što nikada nije uradila.

Već gotovo četiri godine ova djevojka iz Južnog Velsa (South Wales) suočava se s optužbama da je zavodila muškarce na internetu, dogovarala susrete i potom se nije pojavljivala. Razlog je to što je nepoznata osoba ukrala njene fotografije s društvenih mreža i koristila ih za stvaranje lažnih profila.

Prevarant je, koristeći njen identitet, ulazio u komunikaciju s muškarcima, ali i gradio lažna prijateljstva s drugim ženama.

„Prilazili su mi momci i optuživali me da sam se dopisivala s njima i dogovarala susrete. To nikada nisam radila“, ispričala je Saša-Džej.

Dodaje da je ranije često izlazila, ali danas to izbjegava zbog straha.

„Bojim se koji će mi muškarac sljedeći prići. Ovo je zaista teško i ne bih to poželjela nikome“, kaže.

Do sada su muškarci koji su joj prilazili bili razumni kada bi im objasnila situaciju, ali ističe da je i dalje zastrašujuće.

„Strašno je kada te neko suoči s nečim što nisi uradila i shvatiš da neko koristi tvoje lice da manipuliše drugima“, navodi.

Lažni profili, uvrede i zloupotreba privatnih informacija

Saša-Džej tvrdi da joj se javilo oko 20 muškaraca i nekoliko žena uvjerenih da je poznaju. Situacija je dodatno pogoršana jer prevarant ne koristi samo njene fotografije.

Objavljivane su i uvredljive poruke, uključujući sadržaj vezan za njenog preminulog oca, kao i rasistički komentari koji su narušili njen ugled.

Takođe su objavljivane fotografije tijela drugih djevojaka, slične građe, predstavljene kao njene, što je izazvalo dodatnu nelagodu.

„Ne mogu da shvatim nivo zlobe iza svega ovoga. Ta osoba zna apsolutno sve o meni“, kaže.

Šta je „ketfišing“ (catfishing)?

„Ketfišing“ (catfishing) je pojava u kojoj osoba kreira lažni identitet na internetu s ciljem obmane drugih. Razlozi mogu biti različiti – od finansijske koristi, preko romantičnih odnosa, do ličnog zadovoljstva i osjećaja moći.

Takve osobe često koriste ukradene fotografije i izbjegavaju video-pozive kako ne bi bile razotkrivene.

Sve je počelo 2022. godine

Saša-Džej je prvi put saznala za lažni profil 2022. godine, kada je imala 16 godina. Tada je otkrila da neko koristi njene fotografije na TikToku, gdje je profil brzo stekao veliki broj pratilaca.

Iako je slučaj prijavila policiji, u početku joj je rečeno da se malo toga može učiniti. U međuvremenu, njene fotografije počele su se pojavljivati i na aplikacijama za upoznavanje i Instagramu (Instagram), a kreirani su i lažni profili njenih prijatelja kako bi sve izgledalo uvjerljivije.

I pored toga što je svoje profile učinila privatnim, prevarant je nastavio koristiti stare fotografije, pa čak i obrađene slike.

Prevara otkrivena slučajno

Jedan od prevarenih, 22-godišnji mladić iz Eseksa (Essex), mjesec dana se dopisivao s osobom koja se predstavljala kao „Sofi“ (Sophie).

Tek kada je naišao na pravi profil Saše-Džej i vidio objavu o njenom dečku, shvatio je da je prevaren.

„Ovo mi je preuzelo život“

Saša-Džej sumnja da iza svega stoji neko koga poznaje, ali još nema dokaza. Lažni profili su u međuvremenu skupili desetine hiljada pratilaca, što dodatno otežava situaciju.

Nakon što je javno progovorila o svemu, policija je ponovo pokrenula istragu.

„Ovo mi je preuzelo cijeli život. Ljudi misle da sam neka druga osoba. Ne mogu biti svoja“, kaže za Bi-Bi-Si (BBC).

Dodaje da je sve ostavilo ozbiljne posljedice na njeno mentalno zdravlje.

Svoju priču odlučila je podijeliti kako bi upozorila druge.

„Uvijek sam mislila da se to meni ne može desiti. Ali može“, poručuje.

Poziva korisnike društvenih mreža da budu oprezni, provjeravaju profile s kojima komuniciraju i štite svoje lične podatke.

„Možda lažni profil nekome izgleda bezazleno, ali može uništiti reputaciju, odnose i mentalno zdravlje“, upozorava.