Bačena bomba u Zemunu: Raznesena pivnica

Autor:ATV
17.03.2026
14:57
Eksplozivna naprava bačena je u noći sa 16. na 17. mart na poznatu pivnicu u Beogradskoj ulici u Zemunu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je pod okriljem noći prišla objektu i bacila napravu, najverovatnije ručnu bombu, a potom pobjegla.
Od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu.
Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga i da niko nije povrijeđen, prenijeli su beogradski mediji.
"Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda", kaže jedan od stanara Beogradske ulice za Telegraf.
Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren.
Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.
Istraga je u toku i provjeravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala
