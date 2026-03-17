Logo
Large banner

Bačena bomba u Zemunu: Raznesena pivnica

Autor:

ATV

17.03.2026

14:57

Komentari:

0
policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Eksplozivna naprava bačena je u noći sa 16. na 17. mart na poznatu pivnicu u Beogradskoj ulici u Zemunu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je pod okriljem noći prišla objektu i bacila napravu, najverovatnije ručnu bombu, a potom pobjegla.

Od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu.

Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga i da niko nije povrijeđen, prenijeli su beogradski mediji.

Snažna detonacija

"Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda", kaže jedan od stanara Beogradske ulice za Telegraf.

Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren.

Полиција ФБиХ

Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.

Istraga je u toku i provjeravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bomba

Zemun

pivnica

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner