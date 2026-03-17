Odmah po zaprimanju prijave na teren je upućen veći broj policijskih službenika Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gd‌je su preduzete sve mjere i radnje na pronalasku nestale d‌jevojčice.

Istog dana u 13.10 sati uz pomoć i podršku Obavještajno – sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine navedena osoba je pronađena u dobrom zdravstvenom stanju nakon čega su o svemu obaviješteni roditelji, te su poduzete dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom, piše Avaz.

Hronika Prijetio ubijanjem hrišćana: Hapšenje u FBiH

Ove aktivnosti još jednom potvrđuju značaj pravovremene prijave i efikasne saradnje svih agencija za sprovođenje zakona a sve u cilju zaštite sigurnosti građana a posebno d‌jece i maloljetnih osoba, saopšteno je iz MUP BPK Goražde.