Drama u Goraždu: Nestala maloljetna d‌jevojčica, pronašli je nakon dva sata

Autor:

ATV

17.03.2026

14:49

Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата
Foto: ATV BL

Danas u 11.10 dežurnoj službi Policijske stanice Goražde prijavljen je nestanak jednog lica, d‌jevojčice rođene 2013. godine iz Goražda.

Odmah po zaprimanju prijave na teren je upućen veći broj policijskih službenika Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gd‌je su preduzete sve mjere i radnje na pronalasku nestale d‌jevojčice.

Istog dana u 13.10 sati uz pomoć i podršku Obavještajno – sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine navedena osoba je pronađena u dobrom zdravstvenom stanju nakon čega su o svemu obaviješteni roditelji, te su poduzete dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom, piše Avaz.

Ove aktivnosti još jednom potvrđuju značaj pravovremene prijave i efikasne saradnje svih agencija za sprovođenje zakona a sve u cilju zaštite sigurnosti građana a posebno d‌jece i maloljetnih osoba, saopšteno je iz MUP BPK Goražde.

