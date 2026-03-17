Prijetio ubijanjem hrišćana: Hapšenje u FBiH

ATV

17.03.2026

14:38

Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ
Foto: Pexels

Službenici odjeljenja za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije identifikovali su lice koje je putem društvene mreže "Tiktok" u prenosu uživo prijetilo da će ubijati hrišćane i nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada.

Tokom pretresa kuće na području Zeničko-dobojskog kantona koju koristi ovo lice pronađeni su predmeti koji će biti predmet kriminalističke obrade, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Policija nastavlja aktivnosti u saradnji sa Tužilaštvom BiH radi dokumentovanja krivičnog djela i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti slučaja.

Iz Federalne uprave policije ističu da nastavljaju djelovanje na otkrivanju i procesuiranju svih oblika prijetnji, govora mržnje i ekstremizma, naročito onih koji se šire putem društvenih mreža.

