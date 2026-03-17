Policajci uhapšeni zbog primanja mita

Trojica saobraćajnih policajaca iz Kraljeva uhapšeni su zbog sumnje da su primali mito prilikom regulisanja saobraćaja u Raški, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.
Uhapšeni čiji su inicijali su M.T. /51/, B.P. /50/ i M.G. /21/ osumnjičeni su da su od maja do septembra prošle godine zahtijevali i primali novac kako ne bi izvršili kontrolu učesnika u saobraćaju, iako su bili dužni da to urade, objašnjavaju u MUP-u.
U saradnji kraljevačke i novopazarske policije uhapšeno je i 10 osoba zbog krivičnog djela davanja mita.
