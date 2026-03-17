Sutra padavine, pojačan vjetar i pad temperature

ATV

17.03.2026

14:14

Foto: Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuju padavine, pojačan vjeter i temperatura vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

U prvom dijelu dana biće hladnije uz kišu, dok će u brdsko-planinskim predjelima padati snijeg uz manji rast snježnog pokrivača, a padavine će povremeno biti i jače, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana padavine će slabiti i postepeno prestajati, pa će po podne i uveče biti oblačno i uglavnom suvo, osim ponegdje na jugu i jugoistoku gdje je moguća slaba kiša.

Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini i na planinama povremeno i olujni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do sedam, u višim predjelima od minus dva, a najviša dnevna od pet na jugoistoku do 14 stepeni na sjeveru i jugu, dok će u višim krajevima biti oko jedan stepen Celzijusov.

Danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus pet, Kneževo nula, Čemerno i Ivan sedlo jedan, Drinić i Han Pijesak dva, Kalinovik i Mrkonjić Grad tri, Ribnik, Sokolac, Foča, Bugojno i Drvar četiri, Banjaluka i Sanski Most pet, Novi Grad, Srbac, Bihać i Zenica šest, Doboj, Zvornik, Prijedor, Sarajevo i Tuzla sedam, Srebrenica osam, Bileća devet, Bijeljina, Višegrad i Rudo 10, Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

