Koji radnici imaju pravo na podršku od 300 KM

ATV

17.03.2026

14:07

Vlada FBiH odobrila je isplatu pomoći radnicima u visini do 300 KM mjesečno, kako bi se ublažili povećani troškovi života u 2026. godini.

Ova mjera, koju je predložilo Federalno ministarstvo finansija, stupila je na snagu u februaru i omogućava poslodavcima da zaposlenicima dodatno povećaju primanja bez dodatnog opterećenja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja, piše "Forbs".

Pravo na isplatu imaju radnici koji imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu, dok poslodavci moraju redovno isplaćivati plate i uplaćivati doprinose.

Izuzetak čine oni poslodavci koji su s Poreskom upravom FBiH zaključili sporazum o odgodi ili plaćanju obaveza u ratama, a uredno izmiruju te obaveze.

Uredba precizira da poslodavac može isplatiti i manji iznos od maksimalnih 300 KM, a pomoć se može isplaćivati za mjesece od januara do juna 2026. godine. Isplata za juni mora biti izvršena najkasnije do 31. jula ove godine.

Posebno je naglašeno da isplata pomoći ne može umanjiti obračunatu platu za novembar 2025. godine, uključujući osnovnu platu, dok se prekovremeni rad, noćni rad, rad tokom praznika ili druga zakonski regulisana uvećanja ne računaju u osnovicu za ovu vrstu pomoći.

Isplata će se vršiti isključivo na transakcione račune radnika, a ova pomoć se ne smatra platom niti naknadom plate u smislu odredbi Zakona o radu. Pomoć se može isplaćivati mjesečno, po isteku mjeseca na koji se odnosi, u periodu od prvog do posljednjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.

Ova mjera predstavlja nastavak politike FBiH usmjerene na podršku zaposlenima i olakšavanje svakodnevnih troškova, posebno u situaciji rasta cijena i inflacije.

