Ovo niko ne želi: Moguća Godzila, razočaravajuća prognoza za ljeto

Kako prenose strani mediji, treba se pripremiti na dramatičan preokret u vremenskim obrascima.

Vodeće meteorološke agencije sve češće upozoravaju na povratak fenomena El Ninjo u istočnom dijelu tropskog Pacifika.

Prema najnovijim prognozama američke Službe za klimatske prognoze (CPS), koja deluje u okviru Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), postoji između 50 i 60 odsto vjerovatnoće da će se ovaj topli ciklus formirati krajem ljeta, dok australijski meteorološki zavod procjenjuje da bi njegov razvoj mogao da počne već u junu.

Nakon perioda dominacije hladnije faze poznate kao La Ninja, modeli ukazuju na prelazak u neutralno stanje između februara i aprila, što bi moglo da bude uvod u izuzetno snažan fenomen, takozvani "Super El Ninjo“. Ovaj klimatski ciklus nastaje usljed promjena temperature okeana i vazdušnog pritiska, a u svom najintenzivnijem obliku može da podigne temperaturu površine mora i do 2,5 stepeni iznad uobičajenih vrednosti.

Promjena padavinskih obrazaca

Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija globalnog zagrijavanja izazvanog emisijom gasova sa efektom staklene bašte i dodatnog zagrijavanja koje donosi El Ninjo mogla da pretvori 2026. i 2027. godinu u najtoplije od kada postoje mjerenja.

Pored opšteg rasta globalne temperature za oko 0,2 stepena, ovaj fenomen donosi i značajne promjene u raspodjeli padavina. Dok bi se južni dijelovi SAD i Evrope mogli suočiti sa obilnim kišama i poplavama, sjever Amerike, Azija i Australija mogli bi da dožive ozbiljne suše i povećan rizik od šumskih požara.

Ozbiljnost situacije potvrđuju i meteorolozi koji prate brze promjene u istočnom dijelu ekvatorijalnog Pacifika.

"Snažan El Ninjo može drastično da preoblikuje mlazne struje u atmosferi, poveća olujne aktivnosti u pojedinim dijelovima juga Sjedinjenih Američkih Država i na više mjeseci promeni globalne vremenske obrasce“, upozorio je meteorolog Dejvid Šlothauer, dodajući da trenutni atmosferski signali već ukazuju na jačanje ovog fenomena.

"Oprez“, upozoravaju naučnici

Iako su dugoročne prognoze uvijek podložne promjenama, naučnici pozivaju na oprez, imajući u vidu da je posljednjih 11 godina već među najtoplijima u istoriji mjerenja.

Ukoliko se prognoze o takozvanoj "Godzila" oluji obistine, svijet bi mogao da uđe u period ekstremnih vremenskih prilika koje bi imale dugoročne posljedice po planetu.

Reakcije javnosti na društvenim mrežama i forumima odražavaju rastuću zabrinutost zbog brzine zagrijavanja okeana. Korisnici Redita upozoravaju da su se temperature površine mora u istočnom dijelu ekvatorijalnog Pacifika povećale za više od dva stepena za samo nedjelju dana, što ukazuje na naglo podizanje toplije vode ka površini, prenosi "Nova".

Dok jedni ovu situaciju posmatraju kroz prizmu geopolitičkih i ekonomskih potresa, drugi ističu snagu prirode koja nas, kako je jedan korisnik napisao, "podsjeća ko zapravo drži sve konce u rukama“.

Skeptici, međutim, naglašavaju da su prognoze ovakvih pojava mjesecima unaprijed vrlo neizvjesne i da ih treba tumačiti sa dozom opreza dok se dodatno ne potvrde atmosferski i okeanski signali.