Sijarto: Brisel pripremio odluku o potpunoj zabrani uvoza ruske nafte

Zvaničnici EU su pripremili odluku o potpunoj zabrani uvoza ruske nafte i namjeravaju da je predstave 15. aprila, tri dana nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je na konferenciji Mađarske trgovinske komore u Budimpešti upozorio da će snabdijevanje energentima postati preskupo ako se Mađarskoj zabrani kupovina jeftine nafte.

Ekonomija Više proizvoda se hitno povlači sa tržišta

"Zato smo spremni da se borimo. Ako pobijedimo 12. aprila, onda ćemo se 15. aprila boriti protiv Brisela, kako Budimpešti ne bi mogao da zabrani kupovinu povoljne ruske nafte", dodao je Sijarto.