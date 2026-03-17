Sijarto: Brisel pripremio odluku o potpunoj zabrani uvoza ruske nafte

SRNA

17.03.2026

14:31

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Zvaničnici EU su pripremili odluku o potpunoj zabrani uvoza ruske nafte i namjeravaju da je predstave 15. aprila, tri dana nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je na konferenciji Mađarske trgovinske komore u Budimpešti upozorio da će snabdijevanje energentima postati preskupo ako se Mađarskoj zabrani kupovina jeftine nafte.

"Zato smo spremni da se borimo. Ako pobijedimo 12. aprila, onda ćemo se 15. aprila boriti protiv Brisela, kako Budimpešti ne bi mogao da zabrani kupovinu povoljne ruske nafte", dodao je Sijarto.

Peter Sijarto

Mađarska

ruska nafta

Policajci uhapšeni zbog primanja mita

Cetinski podijelio link za lažni članak o "logoru u Novom Sadu"

Uznemirujuće: Lista za odstrjel prekinula nastavu

Bitno: O položaju osoba sa Daunovim sindromom

Otac pucao u bolesnu kćerku: Poznato šta je prethodilo zločinu

Britanski avio-prevoznik obustavlja letove za Izrael, Dubai i Bliski istok do ljeta

Hamnei odbio prijedloge za primirje ili smirivanje tenzija

Snimljeni udari na američku Ambasadu

