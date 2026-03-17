Uznemirujuće: Lista za odstrjel prekinula nastavu

Autor:

ATV

17.03.2026

14:19

Foto: Pexels

Veliki broj roditelja jedne osnovne škole Hrvatskoj u utorak nije poslao djecu na nastavu.

U učionici viših razreda jedna učenica pronašla je uznemirujući popis s imenima učenika i prijetećom porukom s imenima djece "koje sutra neće biti".

Učenica je obavijestila stručne službe škole, a oni su potom kontaktirali direktora te je on slučaj prijavio policiji, koja sprovodi dalju istragu, saznaje 24 sata.

Roditelji su ogorčeni jer, kako tvrde, o incidentu nisu bili blagovremeno obaviješteni. O svemu su saznali od svoje djece tek naveče.

"Rekli su nam da su im pregledavali bilježnice pa smo počeli ispitivati učiteljice što se događa. To je bilo u ponedjeljak oko 10 sati, za vrijeme velikog odmora, ali nama niko ništa nije rekao. Tek kasnije direktor je poslao poruku da su postupili prema protokolu. Navodno se radi o neprimjerenoj šali, ali nama nije svejedno. Sigurnost djece nam je na prvom mjestu", kažu roditelji.

Direktor škole kratko je potvrdio da su postupali prema važećem protokolu te poručio roditeljima da djeca mogu sigurno dolaziti na nastavu.

