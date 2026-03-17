Pijani vozači krenuli sa djecom na izlet

ATV

17.03.2026

11:33

Пијани возачи кренули са дјецом на излет
Riječka saobraćajna policija jutros je u dva navrata utvrdila da su vozači autobusa, koji su prevozili srednjoškolce i djecu iz vrtića, bili pod uticajem alkohola.

Na Jelačićevom trgu, oko 6:50 časova, alkotestiranjem je kod 45-godišnjeg vozača izmjerena koncentracija alkohola od 0,53 promila. Radi se o profesionalnom vozaču autobusa u vlasništvu kompanije s područja Istarske županije, koji je trebao voziti učenike riječke srednje škole na izlet. On je odmah isključen iz saobraćaja, prevoz učenika preuzeo je drugi vozač, a 45-godišnjak je prekršajno kažnjen sa 90 evra.

Drugog profesionalnog vozača pod uticajem alkohola, 52-godišnjaka, policija je zatekla na području Turnića dok je prevozio djecu predškolskog uzrasta na izlet. Njemu je izmjerena koncentracija alkohola od 0,41 promila.

Vožnju autobusa s djecom preuzeo je vlasnik prevozničke firme. I ovaj 52-godišnji vozač kažnjen je sa 90 evra. Oba vozača su hrvatski državljani, prenosi Indeks.hr.

