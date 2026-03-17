Na granici zaplijenjena medvjeđa glava

Hrvatski carinski službenici u dva odvojena slučaja na graničnom prelazu Stara Gradiška spriječili su kršenja propisa prilikom ulaska u carinsko područje Evropske unije te su izdali prekršajne naloge zbog neprijavljene gotovine i nezakonitog unosa zaštićene vrste.

Kako su saopštili, 14. marta 2026. godine državljaninu Republike Srbije izdat je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju.

Kao vozač vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, pri ulasku u carinsko područje Evropske unije nije ispunio obavezu prijave gotovine u iznosu od 33.450 KM, niti pisanim putem niti elektronički putem obrasca za prijavu.

Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.100 evra (9.974 KM). Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Evropske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.

U drugom slučaju, dana 15. marta 2026. godine carinski službenici izdali su prekršajni nalog državljaninu Republike Srbije zbog prekršaja iz člana 41. stavka 1. tačke 4. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Navedeni je, kao vozač putničkog vozila austrijskih registarskih oznaka, prilikom ulaska u carinsko područje Evropske Unije propustio podnijeti carinsku deklaraciju za robu za koju su propisane zabrane unosa.

Pregledom vozila u prtljažniku je pronađena sirova koža s glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste. Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 1.500 evra (2.933 KM), a predmetna roba je oduzeta.

Carinska uprava Hrvatske podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.