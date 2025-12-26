Logo
Zaharova: Rusija za razgovor o potvrdi da nema plan za napad na NATO

Izvor:

Agencije

26.12.2025

07:12

Захарова: Русија за разговор о потврди да нема план за напад на НАТО
Foto: Tanjug/AP

Format pisanog dokumenta kojim će Rusija potvrditi da nema namjeru da napadne zemlje NATO-a mogao bi biti predmet pregovora, izjavila je sinoć portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Rusija je spremna da formalizuje relevantne obaveze u obliku pisanog, pravno obavezujućeg dokumenta. Njegov konkretan oblik može se utvrditi tokom pregovora, ali mora biti punopravni međunarodni pravni akt", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

Ona je dodala i da Rusija ostaje "otvorena za ozbiljne razgovore, za ozbiljan dijalog", za razliku, kako je navela, od većine zapadnih zemalja, koje su, prema njenim riječima, izabrale put vojno-političke i ekonomske eskalacije, koja je sada "eskalirala u pritisak".

spc crkva manastir

Društvo

SPC danas slavi pet mučenika

Zaharova je rekla i da NATO neopravdano povećava vojnu aktivnost u blizini granica ruske Kalinjingradske oblasti.

"Nažalost, situacija u Baltičkom moru i regionu ostaje teška. U regionu, uključujući i neposrednu blizinu granice naše zemlje, granicu kalinjingradskih vlasti, nastavlja se neopravdano povećanje vojne aktivnosti zemalja članica NATO-a", saopštila je Zaharova.

Kalinjingradska oblast je odvojena od kopnenog dijela Ruske Federacije granicama zemalja EU, a sankcije EU ograničavaju kopneni tranzit u region, navodi TASS.

