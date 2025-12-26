Logo
Otac ubio kćerku (13) i sina (11) koji je bio invalid, pa presudio sebi

26.12.2025

07:00

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи
Brat (11) i sestra (13), koje je otac ubio dok su spavali, a zatim izvršio samoubistvo u Turskoj, ukopani su jedan pored drugog.

Neutješna majka nije mogla sakriti suze na njihovoj sahrani, pitajući se kako će izdržati ovu ogromnu bol i živjeti bez svoje djece.

Region

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

Tragedija se dogodila na Badnje veče oko 21 sat u provinciji Adana, kada je Ibrahim Kiradži, tekstilni radnik, iz nepoznatih razloga upucao svoju kćerku Derin (13) i sina Doruka (11), koji je bio invalid.

Nakon zločina, priznao je stanodavcu šta je učinio i zamolio ga da pozove policiju, a potom je sebi oduzeo život.

Turska

Ubistvo

Samoubistvo

