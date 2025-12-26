Otac ubio kćerku (13) i sina (11) koji je bio invalid, pa presudio sebi

26.12.2025
Brat (11) i sestra (13), koje je otac ubio dok su spavali, a zatim izvršio samoubistvo u Turskoj, ukopani su jedan pored drugog.
Neutješna majka nije mogla sakriti suze na njihovoj sahrani, pitajući se kako će izdržati ovu ogromnu bol i živjeti bez svoje djece.
Tragedija se dogodila na Badnje veče oko 21 sat u provinciji Adana, kada je Ibrahim Kiradži, tekstilni radnik, iz nepoznatih razloga upucao svoju kćerku Derin (13) i sina Doruka (11), koji je bio invalid.
Nakon zločina, priznao je stanodavcu šta je učinio i zamolio ga da pozove policiju, a potom je sebi oduzeo život.
