Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

NSRS juče je usvojila zakon o zabrani pušenja u zatvorenom. Zakon o zabrani pušenja u Republici Srpskoj uvodi potpunu zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima uključujući ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i barova. Zakon predviđa ozbiljne novčane kazne kako za vlasnike objekata tako i za goste.

"Mogu da kažem da smo mi kao udruženje inicirali u više navrata kod ministra da se povede računa onog postojećeg zakona koji je bio mrtvo slovo na papiru, vezano za pušenje u ugostiteljskim objektima jer činjenica je da duvan šteti i onome ko ga konzumira, a pogotovo indirektno", kaže Seka Dželić predsjednica Udruženja oboljelih od raka pluća "Diši za život".

"Niko, baš niko nije bio protiv tog zakona, bili su čak i razni proizvođači duvana. I oni su podržavali na neki način, ali su tražili neke olakšice", rekao je Goran Kurtinović iz Udruženja Horeka.

Kurtović pojašnjava da u ugostiteljske objekte dolaze i gosti koji ne puše i da se pušačima sve ovo vrijeme najviše gledalo kroz prste.

"Udruženje podržava sve što je u interesu građana i zdravlja stanovništva. Isto tako postavljamo pitanje ko će da sprovodi taj zakon? Da li je ovaj zakon još jedno mrtvo slovo na papiru i gubljenje vremena naših političara i ovih koji prepisuju zakon iz EU?", kaže Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostitelja i turizma Republike Srpske.

Tatić naglašava da Svjetska zdravstvena organizacija nigdje ne zahtijeva da se pušenje zabrani već da se zabrani prodaja elektronskih cigareta koje su na svakom koraku.