Bajaga za ATV: Devito je jedan mlad i talentovan momak

"Uspio sam da sakupim sve pjesme koje sam pisao za sebe i druge, ovo što sam kupio ima oko 160 pjesama. Ja sam uvijek volio da sarađujem sa ljudima i sarađivao sam sa najrazlićitijim muzičarima koji se bave otpuno drugačijom muzikom nego ja", rekao je muzičar Momčilo Bajagić Bajaga.

Riječi je bilo i o nedavnom duetu Bajage i repera Deveta koji je izazao brojne komentare na društvenim mrežama.

"Mogu da kažem da je Devito jedan mlad i talentovan momak, tako da je to dosta brzo išlo i bilo mi je zanimljivo da vidim kako to oni rade", pojašnjava Bajaga.

