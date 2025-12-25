Logo
Bajaga za ATV: Devito je jedan mlad i talentovan momak

ATV

25.12.2025

20:48

0
Момчило Бајагић Бајага
Foto: ATV

Uspio sam da sakupim sve pjesme koje sam pisao za sebe i druge, ima ih oko 160, rekao je za ATV muzičar Momčilo Bajagić Bajaga.

"Uspio sam da sakupim sve pjesme koje sam pisao za sebe i druge, ovo što sam kupio ima oko 160 pjesama. Ja sam uvijek volio da sarađujem sa ljudima i sarađivao sam sa najrazlićitijim muzičarima koji se bave otpuno drugačijom muzikom nego ja", rekao je muzičar Momčilo Bajagić Bajaga.

Riječi je bilo i o nedavnom duetu Bajage i repera Deveta koji je izazao brojne komentare na društvenim mrežama.

"Mogu da kažem da je Devito jedan mlad i talentovan momak, tako da je to dosta brzo išlo i bilo mi je zanimljivo da vidim kako to oni rade", pojašnjava Bajaga.

Opširnije u video prilogu.....

Momčilo Bajagić Bajaga

Bajaga i instruktori

Društvo

Imate vremena do ponoći: Poznati sveštenik otkrio ko danas treba da se moli za novac

4 h

0
Društvo

Šobot: Edukacija važan segment

8 h

0
Društvo

Zabrana pušenja u Srpskoj: Kada koja odredba stupa na snagu

9 h

0
Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

9 h

0
