Imate vremena do ponoći: Poznati sveštenik otkrio ko danas treba da se moli za novac

Da li je u redu da se vjernik moli Bogu za finansijsku pomoć ili je to grijeh?

Ovo pitanje muči mnoge, naročito u vremenima kada su egzistencijalne brige sve češće. Upravo na tu temu govorio je otac Predrag Popović u snimku koji je podijelio na svom Instagram profilu, a njegova poruka izazvala je veliku pažnju javnosti.

Na današnji dan, 25. decembra, kada se u pravoslavnom kalendaru obilježava Sveti Spiridon Čudotvorac - svetac kome se mnogi vjernici obraćaju upravo zbog materijalnih teškoća - otac Predrag je objasnio kada je molitva za novac opravdana, a kada gubi smisao.

"Nije grijeh moliti se Bogu za pare"

Otac Predrag jasno poručuje da sama molitva za novac nije grijeh, ali da je presudno sa kakvim motivom se čovek obraća Bogu.

"Nije grijeh da čovjek moli Boga za pare, to da znate. Možete da se molite Bogu za pare", rekao je on i dodao da se i sam u životu molio Svetom Spiridonu, te da mu je ta molitva, kako kaže, mnogo pomogla.

Prema njegovim riječima, Sveti Spiridon je poznat kao svetac koji pomaže i u materijalnim potrebama, ali samo onda kada su te potrebe opravdane i iskrene.

Kada molitva za novac ima smisla?

Otac Predrag ističe da nije svaka molitva za novac ispravna, naročito ako iza nje stoje pohlepa, lakomost ili želja za nezasluženim bogatstvom.

"Ne ide to da odemo u kladionicu, pa se molimo za pare", upozorava on.

Kako objašnjava, molitva ima smisla kada su finansije potrebne za osnovne i normalne životne stvari - da se prehrani porodica, da se obezbijedi dom, da se poštenim radom stekne sigurnost i stabilnost.

"Ako su vam potrebne finansije za nešto što je normalno, što je u redu - slobodno se molite Gospodu za to", poručuje otac Predrag.

Zašto je važno da se molimo?

U svom obraćanju, otac Predrag se osvrnuo i na duhovni smisao molitve, naglašavajući da ona pomaže čovjeku da prepozna Božju pomoć u svom životu.

"Ako se molite i dobijete ono za šta ste se molili, znaćete da vam je to Bog dao", objašnjava on.

S druge strane, ako čovjek nešto dobije, a da se za to nije molio, može lako pomisliti da je sve postigao sopstvenim zaslugama. Upravo tada, upozorava otac Predrag, dolazi do duhovne opasnosti.

"Mislite da ste to vi zaslužili? E onda će vam to biti uzeto. Tada ćete znati da vam je ono uzeto", zaključio je on.

Poruka vjernicima na dan Svetog Spiridona

Poruka oca Predraga Popovića na dan Svetog Spiridona jasna je i snažna: molitva za materijalne stvari nije grijeh, ali mora biti iskrena, skromna i usmjerena ka stvarnim životnim potrebama, a ne ka pohlepi.

U vremenu kada su finansijski izazovi česti, ova poruka podsjeća vijernike da se novac ne traži radi luksuza, već kao sredstvo za dostojanstven i pošten život - uz vjeru, zahvalnost i svijest da ništa ne dolazi bez Božje volje.

(Ona.rs)