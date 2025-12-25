Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske koji se odnosi na aktivnosti u vezi obezbjeđenja zimske sezone, od petka, 26. decembra ove godine na Jahorini će u narednom periodu biti stacioniran jedan helikopter Uprave za vazduhoplovstvo za potrebe hitnog prevoza povrijeđenih lica do zdravstvenih ustanova, sa oba skijališta kojima upravlja Olimpijski centar "Jahorina".

Kako bi svi spremno i adekvatno reagovali u navedenim situacijama, Uprava za vazduhoplovstvo je u Centru za obuku u Zalužanima organizovala radionicu i radni sastanak na temu "Podrška helikopterskim operacijama".

Cilj radionice, u čijem radu su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Gorske službe spasavanja Republike Srpske (centri Jahorina, Foča, Bijeljina i Banja Luka), Specijalne antiterorističke jedinice, Centra za obuku i Republičke uprave civilne zaštite, bio je unapređenje međusobne saradnje, razmjena iskustava i jačanje kapaciteta svih subjekata uključenih u helikopterske operacije kroz zajedničku obuku i koordinisano djelovanje.

Učesnicima su predstavljene vrste helikopterskih operacija, istorija i statistika njihove primjene, pravni okviri, kao i raspoloživa oprema – medicinska, spasilačka, alpinistička, a poseban akcenat stavljen je na planirane obuke u 2026. godini.