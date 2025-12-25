Logo
Large banner

Danas oblačno sa padavinama

Izvor:

ATV

25.12.2025

07:56

Komentari:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa slabim padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 13 stepeni Celzijusovih.

Padaće slaba kiša na sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuje susnježica i snijeg, uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača i porast postojećeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegdje u Krajini moguća je i kiša koja se ledi pri tlu, dok će na jugu biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode i najtoplije.

Čaj

Zdravlje

Najbolji čajevi koje trebamo piti kada nas uhvati prehlada ili gripa

Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare na sjeveru pojačan, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do pet, a maksimalna od nula do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno, na planinama i ponegdje u Krajini zabilježen je snijeg, a u ostalim krajevima kiša.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Čaj, cvijeće

Zdravlje

Najbolji čajevi koje trebamo piti kada nas uhvati prehlada ili gripa

1 h

0
Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić danas podnosi žalbu na odluku CIK-a

1 h

1
Смањите брзину: Могућа поледица на путевима

Društvo

Smanjite brzinu: Moguća poledica na putevima

1 h

0
Пиране пливају у води

Svijet

Djevojčicu (2) ubile pirane nakon što je pala u rijeku

1 h

0

Više iz rubrike

Смањите брзину: Могућа поледица на путевима

Društvo

Smanjite brzinu: Moguća poledica na putevima

1 h

0
Божић по грегоријанском календару

Društvo

Božić po gregorijanskom kalendaru

2 h

0
Данас је свети Спиридон Чудотворац: Сматра се заштитником занатлија

Društvo

Danas je sveti Spiridon Čudotvorac: Smatra se zaštitnikom zanatlija

2 h

0
Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

Društvo

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

09

10

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner