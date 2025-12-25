Danas oblačno sa padavinama

Izvor:
ATV
25.12.2025
07:56

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa slabim padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 13 stepeni Celzijusovih.
Padaće slaba kiša na sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuje susnježica i snijeg, uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača i porast postojećeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ponegdje u Krajini moguća je i kiša koja se ledi pri tlu, dok će na jugu biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode i najtoplije.
Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare na sjeveru pojačan, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.
Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do pet, a maksimalna od nula do 13 stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno, na planinama i ponegdje u Krajini zabilježen je snijeg, a u ostalim krajevima kiša.
