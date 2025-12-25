Božić po gregorijanskom kalendaru

Logo
Божић по грегоријанском календару

Hrišćani koji prate gregorijanski kalendar, slave danas Božić dok vjernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara to čine 7. januara. Pojedine pravoslavne crkve, kao što su Vaseljenska patrijaršija, crkva u Poljskoj, Rumuniji i Grčkoj, slavile su Božić 25. decembra dok su mnoge druge zadržale tradicionalni datum, poput Srpske pravoslavne crkve.

Badnje veče i Božić se zbog različitih tradcija različito proslavljaju, ali i zovu. Primjjera radi, katolici koriste izraze Božićno veče ili Sveto veče, dok je kod nas najrasprostranjeniji naziv Badnje veče ili Badnjak.

Ауто

Svijet

Lopov ukrao BMW u kojem je bilo troje d‌jece

Na Badnje veče i Božić katolički vjernici dolaze na poklon jaslama, koja se prema tradiciji improvizuju u svim hramovima.

Taj običaj predstavlja sjećanje na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlejem prateći najsjajniju zvijezdu, koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja. Putovanje je trajalo 40 dana, koliko traje i božićni hrišćanski post koji se završava na Božić.

Običaji su različiti od zemlje do zemlje, ali ih spaja to da se nikada na Božić ne rade kućni poslovi. Na Božić se ide na misu i poslije toga se čestita veliki praznik. Svaki dan od Božića do Bogojavljenja, 19. januar, figure tri kralja u jaslicama se pomjeraju prema Isusu, pa se na Badnji dan nalaze ispred štalice gdje se Isus rodio.

Полиција Аустрија

Svijet

Državljanin BiH izazvao težak udes, šestoro povrijeđenih

Katolički Božić prati bogata tradicija koja povezuje religijske obrede i porodična okupljanja. Advent (došašće) jeste period od četiri nedjelje prije Božića, obilježava se paljenjem četiri svijeće na adventskom vijencu, gdje svaka simbolizuje jednu nedjelju iščekivanja.

Badnje veče (24. decembar) jeste dan posta i pripreme. Porodice kite božićnu jelku i postavljaju jaslice koje su simbol Isusovog rođenja.

Današnji praznik se provodi u krugu porodice. Krasi ga bogata trpeza na koj se često nađu pečenje, sarma i razni kolači.

Katoličkom Boižiću, na praznik Svete Lucije (13. decembar), prethodi tradicionalno sijanje božićne pšenice koja simbolizuje plodnost i novi život.

Марија Шерифовић-12112025

Scena

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

Vjernici se pozdravljaju riječima "Sretan Božić", a praznovanje se nastavlja na dan Svetog Stefana (26. decembar).

Katolički Božić

Gregorijanski kalendar

