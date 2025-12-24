Kakvo nas vrijeme očekuje do Božića?

Izvor:
ATV
24.12.2025
20:36
U BiH se od sutra očekuje osjetno hladnije vrijeme sa čestim padavinama.
Polje visokog vazdušnog pritiska koje je do sada uticalo na stabilne vremenske prilike postepeno slabi, a novoformirani ciklon nad Ligurskim morem sredinom sedmice izazvaće izraženiju promjenu vremena.
Hladna vazdušna masa sa krajnjeg sjeveroistoka Evrope od četvrtka će donijeti prave zimske uslove širom zemlje, navodi Federalni hidrometeorološki zavod u prognozi do 6. januara 2026. godine.
Od sutra, pa do kraja prognoziranog perioda, očekuje se promjenjivo vrijeme sa čestim padavinama i osjetnim padom temperatura. Najviše padavina očekuje se u zapadnoj i centralnoj Bosni, dok će ostali krajevi imati manje kišnih ili snježnih dana.
Na početku nestabilnog perioda kiša će padati u nizinama, pa će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama će, zbog niskih temperatura, padati snijeg i formirati se novi snježni pokrivač.
U Hercegovini će period od 25. decembra do 2. januara biti stabilniji, dok se od 3. januara prognoziraju nove padavine i na jugu zemlje.
Do 26. decembra očekuju se temperature nešto iznad decembarskog prosjeka:
jutarnje -1 do 7°C, maksimalne dnevne do 14°C
Od 27. decembra pa do kraja prognoze temperature će biti uglavnom u granicama prosjeka, ali značajno niže u odnosu na prethodni period:
minimalne -6 do -5°C, maksimalne dnevne do 10°C
Očekuje se tipično zimsko vrijeme sa snijegom na planinama i čestim padavinama u nižim predjelima, što će uticati na uslove na putevima i vanredne aktivnosti.
