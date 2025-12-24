Logo
Anja Vasiljević iz Kakmuža napisala najljepše pismo D‌jedu Mrazu

Izvor:

SRNA

24.12.2025

20:23

Ања Васиљевић из Какмужа написала најљепше писмо Д‌једу Мразу
Foto: ATV

Učenica drugog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" iz Kakmuža Anja Vasiljević napisala je najljepše pismo D‌jedu Mrazu i osvojila prvo mjesto u okviru tradicionalne akcije "Pošta Srpske".

Anja je rekla novinarima da je u pismu obavijestila D‌jeda Mraza da je bila dobra, čuvala mlađeg brata, kao i da voli ići u školu i pomagati drugarima.

"Najviše sam ponosna što sam naučila pisati svojim rukom da ti mogu napisati ovo pismo", pročitala je Anja.

Drugo mjesto pripalo je Evi Purić iz Osnovne škole "Sutjeska" iz Modriče, a treće Edvinu Vojvodiću iz Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Vukosavlja.

Nagrade su uručene juče u dobojskoj poslovnici "Pošta Srpske", gd‌je su mališanima podijeljeni i novogodišnji paketići.

Predstavnica dobojske Radne jedinice za poštanski saobraćaj Željana Lukić rekla je da "Pismo D‌jedu Mrazu" predstavlja tradicionalnu akciju "Pošta Srpske" koja se organizuje da se najmlađima približe poštanske usluge i sačuva tradicija pisanog izražavanja i čestitanja praznika klasičnom čestitkom.

"Ove godine, oko 1.500 pisama stiglo je u našu radnu jedinicu", izjavila je Lukićeva.

Poštar Stefan Stevanović rekao je da slanje pisama i čestitki nije često kao ranije, ali je i dalje prisutno, te dodao da pretežno mlađi šalju starijim praznične čestitke.

"Nama poštonošama je naročito drago kada donesemo čestitku i vidimo osmijeh na licima, tu radost. To je poseban osjećaj", naveo je Stevanović, piše Srna.

