Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti oblačno sa slabim padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 13 stepeni Celzijusovih.

Padaće slaba kiša na sjeveru, dok se u ostalim predjelima očekuje susnježica i snijeg, uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača i porast postojećeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ponegdje u Krajini moguća je i kiša koja se ledi pri tlu, dok će na jugu biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode i najtoplije.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na udare na sjeveru pojačan, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do pet, a maksimalna od nula do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno, na planinama i ponegdje u Krajini zabilježen je snijeg, a u ostalim krajevima kiša.