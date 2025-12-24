Dvanaestogodišnja Marija Kosorić iz Istočnog Novog Sarajeva odlučila je u dogovoru sa roditeljima da njegovanu dugu kosu ošiša i donira Udruženju roditelja d‌jece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci.

D‌jevojčicina mama Dragana izjavila je Srni da je Marija od malena imala želju da pomogne d‌jeci oboljeloj od raka, bar na ovaj način.

Ona je dodala da je bila potrebna dužina kose od 35 centimetara kako bi mogla da je donira.

"Želimo poslati poruku da je važno činiti dobra d‌jela, a dobro će se vratiti kada se najmanje nadamo", rekla je Dragana.

Ona smatra da je ovo dobar način da se pomogne oboljeloj d‌jeci, na koju sigurno posebno utiče gubitak kose.

"Ponosna sam na Mariju, na njenu velikodušnost. Iz primjera naše d‌jece i mi odrasli možemo mnogo toga da naučimo", istakla je Dragana.

Ona je zahvalila frizerki Vesni Pandurević koja je podržala ovaj humani gest besplatnim šišanjem i koja će omogućiti da donirana kosa bude isporučena Udruženju "Iskra".

Svijet Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka kreiran sa Amerikom

Marija je rekla da je željela da učini humano d‌jelo za d‌jecu koja su izgubila kosu zbog bolesti i terapija, te pozvala i druge ljude, koji mogu, da doniraju kosu.

"Ukoliko će kosa koju sam poklonila za izradu perika nekome da pomogne, da učini da to dijete bude srećno bar na jedan dan, onda sam i ja zadovoljna", dodala je Marija.

Ona je navela da se godinama nije šišala, da voli dugu i njegovanu kosu, ali da ne žali što je skratila, jer je imala plemenit cilj.

Marija je učenica sedmog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu i trenutno trenira odbojku, a trenirala je i folklor u Kulturno-umjetničkom društvu "Slavija".

Šest godina je trenirala balet, gd‌je je sa tadašnjim klubom učestvovala u različitim programima humanitarnog karaktera, prenosi Srna.