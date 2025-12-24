Logo
Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Izvor:

ATV

24.12.2025

09:37

Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд
Foto: Srna

U Republici Srpskoj će za vikend tokom oba jutra biti hladno uz mraz, a po danu sunčanije i toplije uz promjenljivu oblačnost, koja bi u nedjelju, 28. decembra, na istoku mogla da pređe u susnježicu i slab snijeg.

Sutra će biti pretežno oblačno i hladno sa slabim snijegom u višim predjelima od jugozapada ka istoku, u nižim predjelima u Krajini i na sjeveru biće povremenih slabe kiše, susnježice i snijega, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo, na jugu od prijepodneva sve sunčanije, a vjetar će okrenuti na umjerenu do jaku buru.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do dva, na jugu do pet, a maksimalna od minus jedan do pet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, najavili su iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

U petak, 26. decembra, biće pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, hladno uz čestu pojavu mraza, a u Hercegovini sunčano i najtoplije.

Pasoš-BiH-280825

BiH

Ovo su najmoćniji pasoši na svijetu, poznato na kojem mjestu je BiH

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do jedan, na jugu do četiri, a maksimalna od minus jedan do pet, na jugu do 13 stepeni.

U subotu, 27. decembra, ujutru će biti hladno uz čest mraz, oko rijeka i po kotlinama uz maglu koja će se lokalno duže zadržati, dok će u ostalim predjelima biti sunčanije uz promjenljivu oblačnost i porast temperature vazduha - minimalna će biti od minus pet do nula, na jugu do četiri stepena, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 14, u višim predjelima od nula stepeni.

U nedjelju jutro će biti hladno sa mrazom, u nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano, dok se na istoku očekuje naoblačenje sa susnježicom i slabim snijegom - minimalna temperatura vazduha biće od minus šest do jedan, na jugu do četiri, a maksimalna od minus jedan do šest, na jugu do 13 stepeni.

Tag:

Vremenska prognoza

